«باید برخاست» روی برج آزادی؛ روایت نور و تصویر در بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آئین بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید، برجنگارهای (ویدئومپینگ) با همکاری بنیاد رودکی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی، سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری منطقه ۹، شامگاه یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ تیر بر بدنه برج آزادی اجرا میشود.
در این رویداد هنری، برج آزادی به رسانهای برای روایت تصویری حماسه، مقاومت و همبستگی ملی تبدیل خواهد شد و با بهرهگیری از تلفیق نور، تصویر، موسیقی و جلوههای بصری، تصاویری از رهبر شهید در کنار شعار محوری «باید برخاست» بر پیکره این بنای ماندگار نقش خواهد بست.
این برجنگاره، با الهام از فضای معنوی و حماسی آئین تشییع، مفاهیمی چون عزت، ایستادگی، وحدت و استمرار راه شهیدان را در قالب زبان هنر به تصویر میکشد.
همچنین، شعارهای «برای پیروزی بر دشمن»، «برای برافراشتن پرچم عزت» و «برای وحدت امت اسلامی» همراه با تصاویر و طراحیهای متناسب، بر بدنه برج آزادی به نمایش درمیآید تا جلوهای از عهد و همدلی مردم ایران با آرمانهای رهبر شهید را بازتاب دهد.
برج نگاره «باید برخاست» تلاشی است برای پیوند هنر با حافظه تاریخی و عواطف جمعی ملت؛ روایتی تصویری که در شبهای بدرقه رهبر شهید، برج آزادی را به نمادی از ادای احترام، پاسداشت آرمانهای والای ایشان و همراهی هنرمندان با این رویداد ملی و تاریخی بدل خواهد کرد.
نظر شما