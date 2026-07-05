https://mehrnews.com/x3cvrM ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ کد مطلب 6879882 استانها فارس استانها فارس ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ اعزام کاروان مردم جهرم برای وداع با آقای شهید ایران جهرم- در این ویدئو اعزام کاروان مردم جهرم به تهران برای وداع با آقای شهید ایران را مشاهده کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6879882 کپی شد مطالب مرتبط غوغای مردمان جنوب فارس برای شرکت در تشییع آقای شهید ایران اعزام کاروان مردم کوهچنار برای شرکت در تشییع رهبر شهید انقلاب مردم ولایتمدار زرقان راهی مراسم تشییع آقای شهید ایران شدند تشییع رهبر شهید انقلاب «شب قدر» انقلاب اسلامی است حرم شاهچراغ (ع) میزبان آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب تشییع رهبر شهید انقلاب؛ آغاز «بعثت اجتماعی» و مسئولیت تاریخی مردم نصب کتیبه «یا لثارات الخامنهای» در حرم شاهچراغ(ع) آغاز پویش «خودرو خالی؛ همسفر آسمانی» برای تسهیل اعزام زائران فارسی اجتماع بزرگ نخبگان حوزوی و دانشگاهی فارس در سوگ رهبر شهید انقلاب اعزام ۴۰۰ زائرین کازرونی به مراسم تشییع قائد شهید امت رونمایی از دیوارنگاره «باید برخاست» در میدان امام حسین(ع) شیراز تشریح برنامههای آیینهای بدرقه و عزاداری «رهبر شهید انقلاب» در مرودشت رهبر شهید انقلاب بر دوش ملت؛ جهان نظارهگر نمایش وحدت ایرانیان تشییع رهبر شهید انقلاب؛ از سوگ ملی تا دشمنشناسی تاریخی برگزاری آیین باشکوه پیادهروی مردمی و سوگواری قائد شهید امت در شیراز برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید جهرم
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