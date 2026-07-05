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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

اعزام کاروان مردم جهرم برای وداع با آقای شهید ایران

اعزام کاروان مردم جهرم برای وداع با آقای شهید ایران

جهرم- در این ویدئو اعزام کاروان مردم جهرم به تهران برای وداع با آقای شهید ایران را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6879882

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