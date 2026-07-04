تشییع رهبر شهید انقلاب؛ آغاز «بعثت اجتماعی» و مسئولیت تاریخی مردم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: فرهنگ شهادت در اندیشه اسلامی، همواره با مفاهیمی چون بیداری، مسئولیتپذیری و تداوم مسیر حق گره خورده است؛ از همین رو، آیین تشییع شهدا نیز صرفاً یک مراسم وداع یا ابراز احساسات عمومی تلقی نمیشود، بلکه ظرفیتی برای بازخوانی آرمانها، تجدید میثاق با ارزشهای انقلاب اسلامی و آغاز فصلی تازه از کنشگری اجتماعی به شمار میرود.
در چنین نگاهی، حضور مردم در تشییع یک شهید، زمانی به معنای واقعی خود دست مییابد که این حضور به ارادهای جمعی برای ادامه راه، صیانت از دستاوردهای انقلاب و ایفای مسئولیتی آگاهانه در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی منجر شود.
بر همین مبنا، شعار «باید برخاست» به عنوان محور گفتمانی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، تلاشی برای تبیین همین رویکرد است؛ رویکردی که تشییع را نه پایان یک راه، بلکه نقطه آغاز مأموریتی تاریخی برای جامعه میداند.
گفتمانی که بر این باور است خون شهید، جامعه را به حرکت، بصیرت و مسئولیت فرا میخواند و تشییع، هنگامی به غایت خود میرسد که مردم پس از پایان مراسم، با عزمی راسختر، شناختی عمیقتر و حضوری مؤثرتر در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی گام بردارند.
در همین راستا، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تشریح ابعاد این گفتمان، بر ضرورت تبدیل آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به یک «بعثت اجتماعی» تأکید کرد و گفت: این مراسم باید جامعه را از انفعال و روزمرگی خارج کرده و به نقطه آغاز مسئولیتپذیری و نقشآفرینی آگاهانه در ادامه مسیر انقلاب اسلامی تبدیل کند.
تشییع رهبر شهید انقلاب آغاز مأموریت اجتماعی و نقطه شروع بعثت است
حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نباید صرفاً یک آیین عاطفی و تاریخی باشد، بلکه باید به یک «بعثت اجتماعی» تبدیل شود، گفت: این اتفاق جامعه را از حالت انفعال خارج کرده و مردم را به کنشگری مسئول و تداوم مسیر انقلاب سوق دهد.
وی با تبیین ابعاد شعار محوری «باید برخاست» در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد: این شعار نباید صرفاً در قالب یک شعار ساده نگریسته شود بلکه باید به عنوان منطق پس از مراسم تشییع مورد توجه قرار گیرد، اگر این مراسم ما را از حالت یک تماشاچی اندوهگین به یک کنشگر مؤمن و مسئول تبدیل نکند، هنوز حق خون شهید ادا نشده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به محور اول این گفتمان که با رویکرد بعثت و خون قائد شهید پیوند خورده است، افزود: تشییع قائد شهید، اگر در تراز حقیقی خود فهم شود، صرفاً یک آیین عاطفی و یک بدرقه تاریخی نیست؛ یک نقطه آغاز است. آغاز یک بیداری، یک تجدید بیعت، یک صفآرایی تازه و یک «بعثت اجتماعی».
«باید برخاست» فقط یک شعار نیست؛ منطق پس از تشییع است
حجت الاسلام ولدان گفت: خون شهید، وقتی در متن جامعه جاری میشود، تنها اشک نمیآفریند؛ آگاهی، غیرت، جهت، خشم مقدس و اراده حرکت میآفریند. از همینرو، تشییع قائد شهید باید به یک میدان بزرگ تربیت اجتماعی تبدیل شود؛ میدانی برای فهم راه، شناخت دشمن، تجدید عهد با آرمانها و برخاستن برای ادامهی مسیر.
وی ادامه داد: در این چارچوب، «باید برخاست» فقط یک شعار نیست؛ منطقِ پس از تشییع است. یعنی اگر این تشییع، ما را از حالت تماشاچی اندوهگین به کنشگر مؤمن مسئول تبدیل نکند، هنوز حق این خون ادا نشده است. بر همین اساس، میتوان گفتمان «باید برخاست» را بر شش محور اصلی بنا کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در خصوص محور اول با بیان اینکه تشییع، صحنه «بعثت اجتماعی» است نه صرفاً مراسم وداع، توضیح داد: نخستین نکته آن است که تشییع را نباید در حد یک مناسک احساسی فروکاست. تشییع قائد شهید باید به بعثت اجتماعی منجر شود؛ یعنی جامعه را از رخوت، روزمرگی، عادتزدگی و انفعال بیرون بکشد و دوباره در مدار مسئولیت تاریخی قرار دهد.
تشییع شهید پایان راه نیست
حجت الاسلام ولدان گفت: در بعثت اجتماعی، مردم فقط عزادار نیستند؛ مأمورند. فقط گریه نمیکنند؛ جهت میگیرند. فقط حضور نمیزنند؛ موضع میسازند. تشییع شهید باید این پرسش را در ذهن جامعه زنده کند که «اکنون نوبت ما برای ادامه راه چیست؟» اگر جمعیت تشییعکننده، پس از مراسم، همان آدمهای قبل از مراسم باشند، تشییع به غایت خود نرسیده است؛ اما اگر همین جمعیت با فهمی تازه از مسئولیت، با غیرتی بیشتر برای دفاع از انقلاب، با حساسیتی مضاعف نسبت به دشمن، و با عزم جدیتر برای نقشآفرینی اجتماعی از میدان خارج شوند، آنگاه تشییع به «بعثت» تبدیل شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان خاطرنشان کرد: پس اولین پیام «باید برخاست» این است که در حقیقت و عمل باید برخاست؛ چون تشییع شهید پایان راه نیست، آغاز مأموریت ماست.
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