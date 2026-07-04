آغاز پویش «خودرو خالی؛ همسفر آسمانی» برای تسهیل اعزام زائران فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اعزام گسترده مردم برای حضور در آیین بدرقه «آقای شهید ایران»، پویش مردمی «خودرو خالی؛ همسفر آسمانی» با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت خودروهای شخصی و تسهیل جابه‌جایی زائران آغاز شد.

بر اساس این پویش، از افرادی که با خودروی شخصی عازم تهران هستند درخواست شده است تعداد صندلی‌های خالی خود را به یکی از هیئت‌ها یا مساجد سطح شهرستان اطلاع دهند تا زائرانی که وسیله نقلیه در اختیار ندارند، بتوانند به‌صورت هماهنگ هم‌مسیر و هم‌سفر شوند.

در جزئیات این پویش آمده است مشارکت در این اقدام، علاوه بر کمک به جابه‌جایی هرچه بهتر زائران، نقش مؤثری در کاهش تعداد خودروهای تک‌سرنشین، مدیریت ترافیک مسیرهای منتهی به تهران و ایجاد سفری منظم‌تر و ایمن‌تر خواهد داشت.

در پایان از مردم دعوت شده است با مشارکت در این اقدام مردمی، زمینه حضور هرچه گسترده‌تر علاقه‌مندان در آیین بدرقه «آقای شهید ایران» را فراهم کنند.