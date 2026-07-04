حجت الاسلام محمدی: سیره حضرت زینب الگویی ماندگار در مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «تحلیل سیره حضرت زینب(س) در مدیریت بحران واقعه عاشورا و حوادث پس از آن» با حضور جمعی از طلاب و علاقه‌مندان در سالن اجتماعات حوزه علمیه الزهرا(س) شهرستان گناوه برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی محمدی ظهر شنبه در این نشست با بیان اینکه سیره حضرت زینب کبری(س) در واقعه عاشورا و حوادث پس از آن، یکی از روشن‌ترین الگوهای مدیریت بحران در تاریخ اسلام است، اظهار کرد: آن حضرت با تکیه بر ایمان، بصیرت و صبر، رسالت بزرگ حفظ و انتقال پیام عاشورا را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت حضرت زینب(س) بر پایه بینش توحیدی استوار بود، افزود: ایشان همه حوادث را در چارچوب اراده و حکمت الهی می‌دید و همین نگاه، آرامش، استقامت و قدرت تصمیم‌گیری را در دشوارترین شرایط برای ایشان فراهم کرد.

شجاعت و تدبیر در اوج بحران

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: با بیان اینکه حضرت زینب(س) در برابر حکومت ستمگر زمان خود با شجاعت ایستادگی کرد، گفت: ایشان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، از کاروان اسرا صیانت کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود در تحریف نهضت عاشورا دست یابد.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت بحران حضرت زینب(س)، روایتگری حقیقت بود؛ آن حضرت با خطبه‌های روشنگرانه در کوفه و شام، ماهیت جنایت دشمن را آشکار کرد و مسیر تحریف تاریخ را بست.

وی با اشاره به نقش تربیتی حضرت زینب(س) تصریح کرد: حتی در سخت‌ترین شرایط اسارت و در خرابه‌های شام، آن حضرت از رسالت تربیتی خود غافل نشد و پیام عزت، صبر، ایثار و آزادگی عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

حجت‌الاسلام علی محمدی خاطرنشان کرد: حضرت زینب(س) ثابت کرد که بحران، اگر با ایمان، بصیرت و صبر فعال همراه باشد، می‌تواند به فرصتی برای بیداری و تحول جامعه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین هنر در مدیریت بحران، تنها تحمل سختی‌ها نیست، بلکه حفظ حقیقت، کرامت انسانی و رساندن پیام الهی است و از همین رو حضرت زینب(س) الگویی کامل برای مدیریت بحران مبتنی بر ایمان، شجاعت، تدبیر و روایتگری حقیقت به شمار می‌رود.