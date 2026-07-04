حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز تصادفات در هفته گذشته در استان سمنان اعلام کرد: این تصادفات ۵۷ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

وی با بیان اینکه سقوط پراید از پل در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به آبسرد یک کشته برجای گذاشت، افزود: واژگونی همچنان در صدر حوادث رانندگی استان سمنان است.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حدودا ۴۵ درصد علت تصادفات هفته گذشته استان به دلیل واژگونی و سقوط خودروها رقم خورده است، تاکید کرد: در یکی از این حوادث واژگونی پراید در کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی نیز سه مصدوم برجای گذاشت.

درخشان با بیان اینکه خستگی و خواب آلودگی و همچنین عدم توانمندی در کنترل خودرو از مهمتریت عوامل واژگونی خودروها در استان سمنان است بیان کرد: تصادف پیکان وانت و پراید در کیلومتر ۳۰ محور فولادمحله به دامغان با ۱۱ مصدوم دیگر حادثه شاخص هفته گذشته در استان سمنان است.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته بارش ها و همچنین لغزندگی معابر برون شهری در کنار مه آلودگی سبب شد تا شاهد بروز تصادفات بیشتری در جاده های استان باشیم، افزود: در هفته جاری که ترافیک تردد خودروها بین تهران و مشهد بسیار زیاد است، می بایست بیش از هر زمان، در تردد خودروها در جاده های استان احتیاط را لحاظ کرد.

مدیرعامل هلال احم استان سمنان همچنین از برخورد با نیوجرسی جیلی در کیلومتر ۵۷ محور سرخه به آرادان با سه مصدوم و برخورد پراید با سگ در کیلومتر هفت محور فولادمحله به شهمیرزاد چهار مصدوم خبر داد.

وی با بیان اینکه واژگونی kmc در کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار سه مصدوم داشت، گفت: واژگونی ریو در محور ایوانکی به شریف آباد ۳ مصدوم و واژگونی تانکر آب در کیلومتر ۵۰ محور فیروزکوه به سمنان با سه مصدوم از دیگر حوادث جاده ای یک هفته اخیر در استان سمنان است.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه محور فولاد محله یکی از راه هایی بود که در هفته گذشته شاهد لغزندگی و مه آلودگی غلیظ بودیم، گفت: انحراف و برخورد با تپه تریلی در کیلومتر ۲۹ محور سمنان به فیروزکوه یک مصدوم و تصادف پراید و ال ۹۰ در کیلومتر ۵۱ محور فولادمحله به دامغان شش مصدوم، برجای گذاشت.

درخشان همچنین با بیان اینکه سقوط پژو ۴۰۵ از پل در کیلومتر ۴۰ محور شاهرود به میامی چهارمصدوم برجای گذاشت تاکید کرد: تصادف پژو ۴۰۵ و تیبا در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به میامی نیز چهار مصدوم برجای گذاشت که مصدومان این حوادث بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه واژگونی نیسان در کیلومتر پنج محور آرادان به گرمسار یک مصدوم برجای گذاشت گفت: تصادف زنجیره‌ای کامیون، تریلی و کامیونت در کیلومتر ۱۵ محور سمنان به سرخه از جمله دیگر تصادفات شاخص استان سمنان طی هفته گذشته با پنج مصدوم بوده است.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از واژگونی نیسان در کیلومتر هفت محور آرادان به گرمسار با دو مصدوم خبر داد و گفت: واژگونی پیکان در کیلومتر ۸۲ محور دامغان به سمنان چهار مصدوم بر جای گذاشت.

درخشان همچنین با اشاره به تفکیک حوادث رانندگی در استان سمنان طی هفته گذشته بیان کرد: چهار مورد برخورد خودروها به یکدیگر با ۲۶ مصدوم در هفته گذشته در اقصی نقاط استان سمنان رخ داده است که مصدومان این حوادث با تلاش اورژانس و هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: محور شاهرود - میامی با ۱۱ مصدوم محور فولادمحله - دامغان با ۱۷ مصدوم و محور آرادان - گرمسار با شش مصدوم از جمله محورهای حادثه خیز یک هفته اخیر در استان سمنان بوده که البته بارندگی نیز در این افزایش تصادفات تاثیرگذار بوده است.