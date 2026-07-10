به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در شرایطی فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات تابستانی را آغاز کرده که همچنان با یکی از مهمترین موانع پیش روی خود دستوپنجه نرم میکند؛ بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی موضوعی که نه تنها ثبت قرارداد بازیکنان جدید را غیرممکن کرده، بلکه برنامههای نقلوانتقالاتی مدیران و کادر فنی این تیم را نیز با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
آبیپوشان که پس از انتخاب سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی، وارد فاز جذب بازیکن شدهاند، مذاکرات خود با چند گزینه داخلی را پیش بردهاند و حتی در برخی پروندهها به توافقات اولیه نیز رسیدهاند، اما تا زمانی که پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه باز نشود، امکان ثبت هیچ قرارداد جدیدی وجود نخواهد داشت.
در همین راستا، محمد خلیفه دروازهبان جوان آلومینیوم اراک یکی از بازیکنانی است که توافقات لازم برای حضورش در استقلال انجام شده و تنها اعلام رسمی و ثبت قرارداد او منوط به رفع محرومیت نقلوانتقالاتی باشگاه است.
از سوی دیگر، مدیران استقلال مذاکرات خود را برای جذب دانیال ایری مدافع نساجی مازندران نیز آغاز کردهاند و این بازیکن هم یکی از گزینههای جدی تقویت خط دفاعی آبیها برای فصل آینده به شمار میرود.
رقابت با پرسپولیس و فشار افکار عمومی
فعالیت استقلال در بازار نقلوانتقالات در شرایطی دنبال میشود که رقیب سنتی این تیم یعنی پرسپولیس تاکنون چندین خرید انجام داده و با رونماییهای متوالی، فضای رسانهای نقلوانتقالات را تا حد زیادی در اختیار گرفته است.
همین موضوع باعث شده مدیران استقلال نیز تلاش کنند نشان دهند در بازار نقلوانتقالات منفعل نیستند و مذاکرات با گزینههای مختلف را در دستور کار قرار دادهاند تا از افزایش نگرانی هواداران و ایجاد فضای منفی پیرامون باشگاه جلوگیری کنند.
با این حال، تفاوت اصلی استقلال با سایر باشگاهها این است که تا زمان باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، حتی در صورت توافق کامل با بازیکنان، امکان ثبت قرارداد و نهایی شدن انتقال آنها وجود ندارد؛ موضوعی که ریسک از دست رفتن گزینههای مدنظر کادر فنی را نیز افزایش داده است.
مشکل بزرگتر؛ محرومیت در زمستان هم ادامه دارد
چالش استقلال تنها به نقلوانتقالات تابستانی محدود نمیشود. بر اساس شرایط فعلی، آبیها در پنجره نقلوانتقالات زمستانی نیز با همین محدودیت روبهرو خواهند بود؛ مسئلهای که میتواند برنامهریزی بلندمدت باشگاه را با اختلال جدی مواجه کند.
ادامه این محرومیت، دست کادر فنی را برای ترمیم نقاط ضعف احتمالی تیم در نیمفصل خواهد بست و استقلال را در مقایسه با سایر مدعیان لیگ برتر در شرایط دشوارتری قرار خواهد داد.
بنبست در جذب و انتقال بازیکنان
آبیها نه تنها قادر به ثبت قرارداد بازیکنان جدید نیستند، بلکه امکان استفاده از روشهایی مانند جذب و انتقال قرضی بازیکنان را نیز از دست دادهاند؛ موضوعی که برنامههای نقلوانتقالاتی این باشگاه را به نوعی در بنبست قرار داده است.
اکنون مدیران استقلال در کنار مذاکره با گزینههای مدنظر کادر فنی، مهمترین مأموریت خود را رفع محرومیت نقلوانتقالاتی میدانند. چرا که تا زمان باز نشدن پنجره، توافق با بازیکنانی مانند محمد خلیفه، دانیال ایری و سایر گزینههای مدنظر، صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند و آبیها عملاً امکان تقویت رسمی فهرست خود را نخواهند داشت؛ موضوعی که میتواند روند آمادهسازی این تیم برای فصل جدید را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
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