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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

پیشرفت ۷۵ درصدی مدرسه امام حسن مجتبی (ع) سمنان

پیشرفت ۷۵ درصدی مدرسه امام حسن مجتبی (ع) سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از پیشرفت ۷۵درصدی مدرسه ۱۲ کلاسه امام حسن مجتبی (ع) در سایت مسکن مهر شهرک بهاران خبر داد و گفت: این مدرسه نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تکمیل پروژه‌های زیربنایی در سایت‌های مسکن مهر استان سمنان اظهار کرد: تکمیل فضاهای آموزشی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید و سایت‌های مسکن مهر است تا ساکنان این مناطق از خدمات آموزشی مناسب بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه عملیات تکمیل مدرسه امام حسن مجتبی (ع) سمنان از سال ۱۴۰۴ از سر گرفته شده است، افزود: این پروژه در شهرک بهاران مسکن مهر قرار دارد و هم‌اکنون با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: اعتبار اجرای این طرح از محل سازمان ملی زمین و مسکن تأمین شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروژه در نیمه دوم سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

حسینی طباطبایی با اشاره به مشخصات این فضای آموزشی یادآور شد: این مدرسه دارای ۱۲ کلاس درس ۴۰ متر مربعی است و فضاهای مورد نیاز از جمله اتاق مدیریت، معاونت، بخش اداری، بهداشت، پرورشی، سمعی و بصری، کارگاه کار و فناوری و آزمایشگاه نیز در آن پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی همزمان با احداث واحدهای مسکونی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد و می کوشیم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

کد مطلب 6879184

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