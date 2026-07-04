به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی فعالان و سرمایه‌گذاران صنایع‌دستی استان خراسان رضوی با حضور علی اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، و محمدحسین عسگرپور، مدیرکل دفتر توسعه و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، توسعه بازار و صادرات صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع‌بندی این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان خراسان رضوی در تولید و صادرات صنایع‌دستی، اظهار کرد: گشایش صادرات صنایع‌دستی با محوریت خراسان رضوی در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات لازم برای تسهیل فرآیندهای صادراتی، توسعه بازارهای هدف و حمایت از فعالان این حوزه دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر رویکرد وزارتخانه در حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد صنایع‌دستی، افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تقویت بازارهای داخلی و خارجی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی در این حوزه است.

در ادامه این نشست، محمدحسین عسگرپور مدیر کل تسهیلات و کارآفرینی وزارت متبوع با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی فعالان صنایع‌دستی گفت: سال گذشته از محل اعتبارات تبصره ۱۵، مبلغ ۶ همت به تصویب رسید که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۳۴ هزار پرونده به بانک‌های عامل معرفی شد و از این تعداد، ۲۱ هزار پرونده موفق به دریافت تسهیلات شدند.

‌در پایان این نشست، فعالان و سرمایه‌گذاران صنایع‌دستی استان خراسان رضوی ضمن طرح مسائل، چالش‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و استمرار حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از فعالان این حوزه تأکید کردند.