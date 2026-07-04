به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در فرمانداری سمنان اعلام کرد: در راستای تسهیل خدماترسانی به زائران، لیست کشیک نانواییها، داروخانهها، داروخانههای دارای داروهای ویژه بیماران خاص، کشیک اصناف، تیمهای سیار بالینی، تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین و همچنین فهرست مواکب داخل و خارج شهر تهیه و از طریق پوسترها، فضای مجازی، رسانهها و پایگاههای اطلاعرسانی این کمیته بهصورت گسترده منتشر شده است.
وی تصریح کرد: تمامی اطلاعات، الزامات و نیازهای زائران و مسافران برای حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در تهران و مشهد مقدس از طریق بسترهای اطلاعرسانی در اختیار مردم قرار گرفته و نخستین گروه از زائران شهرستان سمنان بامداد روز شنبه ۱۳ تیرماه پس از ثبتنام و اطلاعرسانی عمومی، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی اعزام شدند و در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز دو کاروان دیگر نیز اعزام خواهند شد.
سخنگوی شورای اطلاعرسانی شهرستان سمنان همچنین از انجام اقدامات گسترده در حوزه اسکان خبر داد و گفت: اطلاعرسانی فهرست مراکز اسکان در دستور کار قرار گرفته و با همکاری کمیته اسکان استان، در بدو ورود مسافران و زائران به استان، پیامک خوشآمدگویی حاوی اطلاعات مورد نیاز و لینک نرمافزار «پارکوپلو» برای آنان ارسال خواهد شد که اطلاعاتی نظیر مواکب، نانواییها، داروخانهها و سایر خدمات مورد نیاز زائران در آن پیشبینی شده است.
محمودی با اشاره به جایگاه سمنان بهعنوان «بینالحرمین ایران اسلامی» اظهار داشت: از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه و با پایان مراسم های رهبر شهید در پایتخت، مسئولیت اصلی و خطیر شهرستان سمنان در مسیر عبور زائران و عاشقان امام مجاهد شهید که عازم مشهد مقدس هستند آغاز میشود و خدمترسانی ستاد شهرستان سمنان وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی شهرستان نیز از چند روز گذشته با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای خود در کنار ستاد شهرستانی بدرقه آقای شهید ایران قرار گرفتهاند و برنامه فضاسازی و سیاهپوش کردن ادارات و مجموعههای اجرایی نیز آغاز شده و تا پیش از آغاز موج سفر زائران تکمیل خواهد شد.
نظر شما