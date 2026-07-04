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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

اطلاع‌رسانی کامل خدمات زائران شهید در سمنان؛ از نانوایی تا داروخانه

اطلاع‌رسانی کامل خدمات زائران شهید در سمنان؛ از نانوایی تا داروخانه

سمنان- سخنگوی شورای اطلاع‌رسانی سمنان از اعزام گروه دوم سوگواران به تهران خبر داد و گفت: لیست نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، مواکب و تعمیرکاران برای تسهیل خدمات به زائران، اطلاع‌رسانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی بعد از ظهر شنبه در نشست هماهنگی مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در فرمانداری سمنان اعلام کرد: در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران، لیست کشیک نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، داروخانه‌های دارای داروهای ویژه بیماران خاص، کشیک اصناف، تیم‌های سیار بالینی، تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین و همچنین فهرست مواکب داخل و خارج شهر تهیه و از طریق پوسترها، فضای مجازی، رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این کمیته به‌صورت گسترده منتشر شده است.

وی تصریح کرد: تمامی اطلاعات، الزامات و نیازهای زائران و مسافران برای حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در تهران و مشهد مقدس از طریق بسترهای اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گرفته و نخستین گروه از زائران شهرستان سمنان بامداد روز شنبه ۱۳ تیرماه پس از ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی عمومی، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی اعزام شدند و در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز دو کاروان دیگر نیز اعزام خواهند شد.

سخنگوی شورای اطلاع‌رسانی شهرستان سمنان همچنین از انجام اقدامات گسترده در حوزه اسکان خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی فهرست مراکز اسکان در دستور کار قرار گرفته و با همکاری کمیته اسکان استان، در بدو ورود مسافران و زائران به استان، پیامک خوش‌آمدگویی حاوی اطلاعات مورد نیاز و لینک نرم‌افزار «پارکوپلو» برای آنان ارسال خواهد شد که اطلاعاتی نظیر مواکب، نانوایی‌ها، داروخانه‌ها و سایر خدمات مورد نیاز زائران در آن پیش‌بینی شده است.

محمودی با اشاره به جایگاه سمنان به‌عنوان «بین‌الحرمین ایران اسلامی» اظهار داشت: از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه و با پایان مراسم های رهبر شهید در پایتخت، مسئولیت اصلی و خطیر شهرستان سمنان در مسیر عبور زائران و عاشقان امام مجاهد شهید که عازم مشهد مقدس هستند آغاز می‌شود و خدمت‌رسانی ستاد شهرستان سمنان وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز از چند روز گذشته با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود در کنار ستاد شهرستانی بدرقه آقای شهید ایران قرار گرفته‌اند و برنامه فضاسازی و سیاه‌پوش کردن ادارات و مجموعه‌های اجرایی نیز آغاز شده و تا پیش از آغاز موج سفر زائران تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 6879395

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