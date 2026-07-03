به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در پیامی با بیان اینکه ملت ایران در سوگ خورشیدی فروزان نشسته‌ است،از عموم مردم برای شرکت در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران دعوت کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری به این شرح است:

بِسمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقین



ملّت شریف، ولایت‌مدار و سلحشور ایران اسلامی؛ به‌ویژه مردم غیّور، دین‌دار و عاشق اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در استان فارس، خطّه‌ دین، حماسه و هنر، سوّمین حرم اهل‌بیت(ع) در ایران اسلامی؛ سلام و درود خداوند بر شما که همواره در آزمون‌های دشوار تاریخ، پیشگام بصیرت و وفاداری بوده‌اید و سلام بر شما که امروز، بیش از هر زمانِ دیگر، شانه به شانه، در سوگ امامِ شهیدی نشسته‌اید که گرمای وجودش، امیدبخشِ میلیون‌ها قلب تپنده در اقصی نقاط کره خاکی بود.



امروز، آسمان ایران عزیز در سوگ خورشیدی فروزان نشسته است که تمام عُمر با عزّت خود را وقف سربلندی این مُلک و ملّت و اعتلای کلمه حق کرد.

مجاهد نستوهی که در مسیر جهاد فی سبیل‌الله، خدمت به محرومان و ایستادگی در برابر مستکبران، به عهد خود با خدای خویش وفا کرد و با دلی مالامال از ایمان به نصرت الهی و بعثت امّت ولایتمدار، ردای سرخ شهادت را بر تن پوشید.



اینجانب، خادم کوچک آستان مطهر احمدی و محمدی(علیهماالسلام)، از تمامی شما مردم همیشه در صحنه دعوت می‌کنم تا با حضور حماسی و پُرشور خود در آیین تشییع پیکر پاک امام شهید امّت و برنامه‌های تدارک دیده شده به همین مناسبت، برگ زرین دیگری بر کتاب افتخارات این سرزمین بیفزایید.

بی‌گمان، خطّه‌ فارس که همواره پناهگاه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) بوده ‌است، این بار نیز در صفِ اولِ این بدرقه، حماسه‌ای به یاد ماندنی به پا خواهد کرد که فرشتگانِ آسمان، شکوه عشقِ و دلدادگی را به تماشا بنشینند.



یادمان باشد که این تشییع، نه فقط یک مراسم، که فریاد خونخواهی امام عزیز، فرماندهان و هموطنان شهید و گل‌های پرپر شده شجره طیّبه و انتقام از سردمداران استکبار و صهیونیزم بین‌الملل خواهد بود.

اکنون باید برخاست، با گام‌های استوار و مشت‌های گره‌کرده، بار دیگر پیوند ناگسستنی «اُمّت و امام» را به رخِ جهانیان کشید.

باید برخاست و ثابت کرد که راه امام شهید که همان راه سرخ کربلاست با قدرت، عزت و اقتدار بیشتری ادامه خواهد یافت.

باید برخاست که این برخاستن نیز صحنه‌ای دیگر از دفاع مقدس در برابر متجاوزان و مستکبران جهان است.

اِن‌شاءالله