حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور و جایگاه ملت ایران در مواجهه با تحولات اخیر، گفت: شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را میتوان سنگینترین داغ عمومی در تاریخ معاصر ملت ایران دانست؛ فقدانی که در حافظه تاریخی این ملت بیسابقه است.
وی با بیان اینکه شخصیتهای اثرگذار و جامعالاطراف در تاریخ کمنظیرند، ادامه داد: در تاریخ انقلاب اسلامی، فقدان چنین شخصیت محبوب، اثرگذار و الهامبخشی که با مظلومیت و به دست شقیترین دشمنان به شهادت رسید، ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر است. این حادثه تنها یک رخداد سیاسی یا تاریخی نیست، بلکه یک داغ عمیق اجتماعی و فرهنگی برای ملت ایران محسوب میشود.
کلانتری در ادامه با تأکید بر اینکه نباید هیچگونه تلقی از پایان تقابل با جبهه استکبار شکل بگیرد، تصریح کرد: ما همچنان در میانه میدان مبارزه قرار داریم. نباید تصور شود که جنگ پایان یافته و شرایط به وضعیت عادی بازگشته است؛ بلکه امروز نیز در امتداد همان دفاع مقدس هستیم.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: همانگونه که رزمندگان ما در مرزهای جغرافیایی آماده دفاع از کشور هستند، در عرصههای فکری، فرهنگی و سیاسی نیز نیروهای مؤمن و انقلابی در حال دفاع از هویت و منافع ملت ایران هستند. این مبارزه، ادامه همان مسیر تاریخی جبهه حق علیه باطل است.
شکست محاسبات دشمن و استمرار مقاومت
حجت الاسلام کلانتری با اشاره به تحلیلهای نادرست دشمنان جمهوری اسلامی گفت: دشمنان انقلاب اسلامی تصور میکردند که با شهادت رهبر انقلاب، مسیر ملت ایران دچار تغییر خواهد شد و در مدت کوتاهی، انسجام ملی فرو خواهد پاشید؛ اما این محاسبات کاملاً باطل از آب درآمد.
وی ادامه داد: امروز حتی جریانهای سیاسی و رسانهای مخالف جمهوری اسلامی نیز به این واقعیت اذعان دارند که دشمن در رسیدن به اهداف خود شکست خورده و ملت ایران با انسجامی بیشتر در صحنه حضور دارد. این اعتراف، نشانه روشنی از ناکامی جبهه استکبار است.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر افزود: حضور گسترده و پرشور مردم در مراسمهای ملی و مذهبی، بهویژه در آیینهای بزرگداشت و تشییع، تنها یک حضور عاطفی نیست؛ بلکه بخشی از ادامه همان مبارزه و نمایش قدرت ملی است.
حجت الاسلام کلانتری افزود: هر حضور مردمی، هر تجمع و هر مشارکت اجتماعی در این صحنهها، در واقع پیامی روشن به دشمنان دارد و نشان میدهد که ملت ایران همچنان پای آرمانهای خود ایستاده است. این حضورها، امید دشمن را به یأس تبدیل میکند.
بصیرت، صبر و شناخت حق؛ رمز پایداری ملت
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به آموزههای نهجالبلاغه گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) در کلمات نورانی خود بر سه عنصر بصیرت، صبر و شناخت حق تأکید دارند؛ این سه عنصر رمز پایداری و شکستناپذیری ملتهاست.
وی ادامه داد: ملتی که دارای بصیرت باشد، مسیر حق را از باطل تشخیص میدهد؛ ملتی که صبور باشد، در برابر سختیها عقبنشینی نمیکند؛ و ملتی که شناخت درستی از حق داشته باشد، هرگز دچار انحراف نمیشود.
حجت الاسلام کلانتری افزود: ملت ایران با وجود تنوع گسترده قومی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، در یک مسیر واحد حرکت میکند و این انسجام، حاصل تربیت امامین انقلاب است.
نقش امامین انقلاب در انسجام ملی
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر جایگاه رهبری در شکلگیری وحدت ملی گفت: در اندیشه سیاسی اسلام و بهویژه در سیره امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، حاکمیت صرفاً به اداره امور روزمره مردم محدود نمیشود؛ بلکه تربیت، ارتقای معرفت، اخلاق و معنویت جامعه نیز از وظایف اصلی آن است.
وی ادامه داد: در طول دهههای گذشته، ملت ایران تجربه کرده است که این نوع از حاکمیت چگونه توانسته میان اقشار مختلف جامعه انسجام ایجاد کند و آنان را در مسیر واحدی قرار دهد.
حجت الاسلام کلانتری با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: توصیف شخصیت ایشان نیازمند نگارش دهها جلد کتاب و برگزاری جلسات متعدد علمی و تحلیلی است؛ زیرا با شخصیتی بیبدیل و جامعالاطراف مواجه هستیم.
وی ادامه داد: ایشان فقیهی آگاه به زمان، مسلط بر پیچیدگیهای جهان معاصر و آشنا با مناسبات قدرت در سطح بینالملل بودند؛ شخصیتی که میتوانست در برابر پیچیدهترین تحولات سیاسی و رسانهای، موضعی دقیق، حکیمانه و اثرگذار اتخاذ کند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: در کنار این ویژگیها، روحیه مجاهدت خستگیناپذیر، ایمان عمیق و اتصال قلبی به خداوند از دیگر ابعاد برجسته شخصیت ایشان بود. ایشان در عین مسئولیتهای سنگین حکومتی، همواره از نشاط، انرژی و روحیه جوانی برخوردار بودند.
سادهزیستی، تواضع و معنویت در سیره رهبری
حجت الاسلام کلانتری با اشاره به مشاهدات خود از سیره رهبر شهید گفت: در عین قرار داشتن در بالاترین سطح قدرت سیاسی کشور، سادهزیستی و تواضع از ویژگیهای آشکار ایشان بود.
وی ادامه داد: در دیدارهای مختلف و حتی در برنامههای عمومی و خصوصی، رفتار ایشان کاملاً مردمی و به دور از تشریفات بود. در مجالس مذهبی نیز همانند سایر مردم حضور پیدا میکردند، در روضهها شرکت میکردند و با دقت به سخنان خطبا و مداحان گوش میدادند.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) افزود: گریه و تأثر ایشان در مجالس اهلبیت(ع) نشاندهنده عمق ارتباط معنوی و روحی با فرهنگ عاشورا و معارف دینی بود؛ امری که در شخصیتهای سیاسی جهان امروز کمنظیر است.
جایگاه سومین حرم اهلبیت(ع) در ایران
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان با اشاره به جایگاه حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(ع) گفت: عنوان سومین حرم اهلبیت(ع) در ایران اسلامی، افتخاری بزرگ برای مردم فارس و شهر شیراز است که با نگاه و تأکید رهبر شهید انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: ایشان همواره بر ارتقای جایگاه معنوی و خدماتی این آستان مقدس تأکید داشتند و شیراز را شایسته این عنوان میدانستند. این نگاه، مسئولیت ما را در حفظ و توسعه این جایگاه دوچندان میکند.
حجت الاسلام کلانتری با دعوت از مردم برای حضور گسترده در مراسمهای ملی و مذهبی تصریح کرد:حضور مردم در این صحنهها، تجلی وحدت، ایمان و همبستگی ملی است و باید با برنامهریزی دقیق و مشارکت همگانی، این حرکت عظیم مردمی تداوم یابد.
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