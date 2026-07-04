امام جمعه اهر: مشاوران متخصص، حلقه مفقوده نظام تعلیم و تربیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر با اشاره به اهمیت سلامت روان و مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان، اظهار کرد: اجرای دقیق «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) زمینه شناسایی، بررسی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانش‌آموزی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای این طرح افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی دانش‌آموزان در معرض آسیب، امکان پایش، شناسایی و هدایت به‌موقع آنان را فراهم می‌سازد و می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

امام جمعه اهر با اشاره به نقش معلمان در شناسایی مشکلات دانش‌آموزان گفت: معلمان به دلیل ارتباط مستمر با دانش‌آموزان، نخستین افرادی هستند که می‌توانند تغییرات رفتاری و مشکلات آنان را تشخیص داده و برای پیگیری موضوع اقدام کنند.

وی همچنین با انتقاد از کمرنگ بودن ارتباط میان خانواده و مدرسه، بر ضرورت تقویت تعامل اولیا و مدارس تأکید کرد و افزود: همراهی خانواده‌ها با مجموعه آموزش و پرورش، نقش مهمی در حل مسائل تربیتی و اجتماعی دانش‌آموزان دارد.

جلیلی در ادامه، حضور مشاوران متخصص و کارآمد در مدارس را یک ضرورت دانست و گفت: نباید افرادی که توانایی تدریس ندارند، صرفاً به عنوان مشاور در مدارس به کار گرفته شوند؛ دانش‌آموزان برای عبور از مسائل و آسیب‌های اجتماعی به مشاوران متخصص، متعهد و توانمند نیاز دارند.

امام جمعه اهر همچنین با اشاره به ضعف در اجرای برخی قوانین، اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی کشور، فاصله میان تصویب قوانین و اجرای صحیح آنهاست و این موضوع در حوزه آموزش نیز نیازمند توجه جدی است.

وی در پایان با انتقاد از دسترسی بی‌ضابطه دانش‌آموزان به فضای مجازی گفت: بخش قابل توجهی از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان ناشی از استفاده بدون نظارت از فضای مجازی است و مدیریت این فضا نیازمند همکاری جدی خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول است.