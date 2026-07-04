دستگیری سارق طلاجات ۱۰ میلیاردی در مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از منزلی در خیابان حافظ شهر مشگین شهر و به سرقت رفتن مقادیری طلاجات، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای سارقی در رابطه با سرقت به وقوع پیوسته شناسایی که سارق زن طی یک عملیات پلیسی در خیابان نواب توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ فرهنگیان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: سارق پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.