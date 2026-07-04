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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

بهره‌وری اتاق عمل از اولویت‌های بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر است

بهره‌وری اتاق عمل از اولویت‌های بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر است

بابلسر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های عملکردی بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر،افزایش بهره‌وری اتاق عمل وتقویت نظام ارجاع پزشک خانواده را جزو برنامه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه شنبه ذر نشست بررسی شاخص‌های عملکردی بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر، بر اجرای برنامه‌های هدفمند برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری این مرکز درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اتاق عمل در ارائه خدمات تخصصی، اظهار داشت: ساماندهی فرآیندهای اتاق عمل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی بیمارستان دنبال شود تا زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود خدمات فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین تقویت نظام ارجاع پزشک خانواده را از برنامه‌های مهم دانشگاه عنوان کرد و گفت: ایجاد هماهنگی مؤثر میان شبکه بهداشت و بیمارستان برای ارجاع هدفمند مادران باردار، نقش مهمی در افزایش کیفیت مراقبت‌ها خواهد داشت.

وی با اشاره به مأموریت تخصصی بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر در حوزه زنان و زایمان افزود: حفظ ایمنی مادران و نوزادان مهم‌ترین شاخص عملکردی این مرکز است و ارتقای استانداردهای مراقبتی، پایش مستمر کیفیت و بازنگری در فرآیندهای درمانی باید با جدیت دنبال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ممیزی پرونده‌های پزشکی را از ارکان مهم ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و تصریح کرد: بررسی دقیق پرونده‌ها علاوه بر شناسایی خطاهای احتمالی، موجب بهبود فرآیندهای درمانی، ارتقای مستندسازی بالینی و افزایش ایمنی بیماران خواهد شد.

وی رضایتمندی بیماران را نیز یکی از معیارهای اصلی موفقیت مراکز درمانی برشمرد و خاطرنشان کرد: ارائه خدمات باکیفیت، ایمن و همراه با تکریم بیماران، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت است.

در پایان این نشست، ۴۰ شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر بررسی و راهکارهای اجرایی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری این مرکز درمانی تدوین شد.

کد مطلب 6879499

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