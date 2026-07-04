به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضایی شامگاه شنبه ذر نشست بررسی شاخصهای عملکردی بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر، بر اجرای برنامههای هدفمند برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری این مرکز درمانی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش اتاق عمل در ارائه خدمات تخصصی، اظهار داشت: ساماندهی فرآیندهای اتاق عمل و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، باید بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی بیمارستان دنبال شود تا زمینه ارتقای بهرهوری و بهبود خدمات فراهم شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین تقویت نظام ارجاع پزشک خانواده را از برنامههای مهم دانشگاه عنوان کرد و گفت: ایجاد هماهنگی مؤثر میان شبکه بهداشت و بیمارستان برای ارجاع هدفمند مادران باردار، نقش مهمی در افزایش کیفیت مراقبتها خواهد داشت.
وی با اشاره به مأموریت تخصصی بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر در حوزه زنان و زایمان افزود: حفظ ایمنی مادران و نوزادان مهمترین شاخص عملکردی این مرکز است و ارتقای استانداردهای مراقبتی، پایش مستمر کیفیت و بازنگری در فرآیندهای درمانی باید با جدیت دنبال شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ممیزی پروندههای پزشکی را از ارکان مهم ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و تصریح کرد: بررسی دقیق پروندهها علاوه بر شناسایی خطاهای احتمالی، موجب بهبود فرآیندهای درمانی، ارتقای مستندسازی بالینی و افزایش ایمنی بیماران خواهد شد.
وی رضایتمندی بیماران را نیز یکی از معیارهای اصلی موفقیت مراکز درمانی برشمرد و خاطرنشان کرد: ارائه خدمات باکیفیت، ایمن و همراه با تکریم بیماران، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت است.
در پایان این نشست، ۴۰ شاخص کلیدی عملکرد بیمارستان حضرت زینب(س) بابلسر بررسی و راهکارهای اجرایی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری این مرکز درمانی تدوین شد.
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