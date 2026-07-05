تجارت ایران و قطر از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی، با اشاره به از سرگیری تجارت ایران و قطر، بیان کرد: پس از حدود پنج ماه توقف در مسیر حملونقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیریهای مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگیهای انجامشده با مسئولان ذیربط دولت قطر، بندر الرویس مجدداً پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است.
عبدالخانی با اشاره به اهمیت این مسیر تجاری افزود: بندر الرویس مهمترین دروازههای ورود کالاهای ایرانی به بازار قطر محسوب میشود و ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینههای حملونقل، افزایش سرعت تأمین کالا و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ایفا خواهد کرد.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در دوحه تصریح کرد: طیف متنوعی از کالاهای ایرانی از طریق این مسیر به بازار قطر صادر میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به انواع میوه و ترهبار تازه، صیفیجات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخم مرغ و فرآوردههای پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.
او ادامه داد: بازگشایی مجدد بندر الرویس علاوه بر ایجاد رونق در تجارت دوجانبه، موجب افزایش فعالیتهای اقتصادی و تجاری در بندر دیر در استان بوشهر به عنوان بندر مبدأ صادرات کالا به قطر، رونق کسبوکار صادرکنندگان، شرکتهای حملونقل دریایی و فعالان زنجیره تأمین خواهد شد.
عبدالخانی با تأکید بر روند رو به رشد روابط اقتصادی تهران و دوحه اظهار داشت: توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از اولویتهای مشترک دو کشور بوده و در چارچوب تأکیدات و اراده مقامات عالیرتبه ایران و قطر برای ارتقای سطح روابط دوجانبه دنبال میشود.
رایزن بازرگانی ایران در دوحه در پایان ضمن قدردانی از تلاشها و پیگیری های سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر برای بازگشایی بندر الرویس، ابراز امیدواری کرد با ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، شاهد توسعه همکاریهای بخش خصوصی و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم.
نظر شما