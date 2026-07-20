بازار قطر آماده افزایش واردات میوه از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی با توصیف شرایط اقلیمی قطر، گفت: محدودیت منابع آب و تولید محدود محصولات کشاورزی موجب شده که بخش عمده نیاز این کشور به انواع میوه از طریق واردات تأمین شود و از سوی دیگر تقاضا برای میوههای تازه و باکیفیت بهطور مستمر در حال افزایش است.
عبدالخانی با بیان اینکه ایران به دلیل تنوع اقلیمی، تولید چهار فصل، کیفیت محصولات باغی و فاصله کوتاه دریایی با قطر از مزیتهای رقابتی برخوردار است، افزود: محصولاتی نظیر انگور، هلو، شلیل، زردآلو، آلو، گیلاس، انجیر، گلابی، سیب و کیوی ایرانی از نظر کیفیت، طعم، تنوع ارقام و قیمت توان رقابت با محصولات رقبا در بازار قطر را دارند.
به گفته رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر، کوتاه بودن زمان حمل دریایی از بندر دیر ایران به بندر الرویس قطر موجب حفظ تازگی محصول، کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری میوه در بازار مقصد میشود که بسیاری از رقبای دوردست از این مزیت برخوردار نیستند.
عبدالخانی با اشاره به رقابت شدید در بازار این کشور، بیان کرد: ترکیه، مصر، اردن، لبنان، آفریقای جنوبی، هند، پاکستان و کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در حوزه بستهبندی، برندسازی و بازاریابی انجام دادهاند و توانستهاند سهم قابل توجهی از بازار قطر را به دست آورند. این موضوع نشان میدهد که کیفیت محصول بهتنهایی برای موفقیت کافی نیست.
عبدالخانی در ادامه پیشنهاداتی بهمنظور حضور پایدار صادرکنندگان ایرانی در بازار قطر ارائه داد و افزود: باید به ارتقای سورتینگ، درجهبندی، بستهبندی استاندارد، حفظ زنجیره سرد، استفاده از کانتینرهای یخچالی، عرضه مستمر و ایجاد برندهای معتبر صادراتی توجه ویژه داشته باشند. همچنین همکاری مستقیم با واردکنندگان، شرکتهای توزیع و فروشگاههای زنجیرهای قطر میتواند به تثبیت حضور محصولات ایرانی در این بازار کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه بازار قطر به دنبال تامین کنندگان پایدار محصولات باغی است، تصریح کرد: بازار قطر بیش از آنکه به دنبال ارزانترین محصول باشد، به دنبال تأمینکنندهای است که بتواند کیفیت یکنواخت، تحویل منظم، بستهبندی مناسب و عرضه پایدار را تضمین کند. بنابراین، موفقیت در این بازار نیازمند نگاه حرفهای، برنامهریزی بلندمدت و بازاریابی مستمر از سوی فعالان بخش خصوصی است.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران گفت: توجه صادرکنندگان به استانداردهای بینالمللی و سرمایهگذاری در برندسازی و بازاریابی، میتواند سهم ایران از بازار میوه تازه قطر را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. این امر علاوه بر افزایش ارزآوری، به رونق تولید باغی، توسعه صنایع بستهبندی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید برای فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان ایرانی منجر خواهد شد.
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