نوع و محل شهادت رهبر انقلاب سند شجاعت و شرافت مسئولان نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای قائد امت و اعضای شهید خانواده حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد لیله القدر منطقه تهران نو تهران برگزار شد.

حجت الاسلام سعید رضا ربیعی استاد خارج فقه در این مراسم با اشاره به آیه ۱۵۴ سوره بقره، گفت: پیکر مطهر و منور رهبر شهید و اعضای شهید خانواده حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از چهار ماه میزبان ملت انقلابی و ولایت مدار ایران بود.

استاد خارج فقه با اشاره به حضور شخصیت های سیاسی، علمی و فرهنگی و نمایندگان بیش از صد کشور در مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ملت ایران نیز طی روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ماه حضور حماسی در این مراسم وداع داشتند که بسیار قابل توجه بود و چشم جهانیان را خیره کرد.

مفسر نهج البلاغه در ادامه با اشاره به چند دیدار خود با امام شهید، خاطرنشان کرد: مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی تبدیل به مجلس روضه و سوگواری به وسعت ایران شد.

شهادت نوه خردسال رهبر شهید سند معصومیت قائد امت و نظام جمهوری اسلامی است

مبلغ دینی در ادامه با اشاره به شهادت نوه خردسال شهید آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای در حمله وحشیانه رژیم تروریستی آمریکا، گفت: اتفاقاتی که در جنگ رمضان و به ویژه برای اعضای خانواده قائد شهید روی داد به گونه ای یادآور حوادث جانسوز واقعه کربلا و نهضت حضرت سیدالشهدا علیه السلام است.

حجت الاسلام ربیعی در ادامه با بیان اینکه دژخیمان و دنیای ظلم و استکبار نوه خردسال رهبر شهید انقلاب اسلامی و دانش آموزان مظلوم‌ مدرسه شجره طیبه میناب را به کدامین گناه به شهادت رساندند، گفت: سازمان ملل چرا در برابر این همه جنایت در جنگ تحمیلی سوم، دچار لکنت شده است و واکنشی نشان نمی دهد؟ چرا سازمان های به اصطلاح بین المللی سکوت کرده اند؟

رهبر شهید انقلاب اسلامی صدای بلند و رسای آزادی خواهی و استقلال ملت ایران بودند

استاد خارج فقه در ادامه با بیان اینکه ملت ایران، یک ملت مستقل و عدالت طلب است و به همین دلیل مورد دشمنی استکبار جهانی قرار گرفته است، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی صدای بلند و رسای آزادی خواهی و استقلال ملت ایران بودند.

مفسر نهج البلاغه در ادامه با اشاره به حضور وسیع و گسترده و حماسی و تاریخ ساز ملت ایران در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای شهید حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: نقش آفرینی مساجد، هیئت های مذهبی، مراکز قرآنی و حوزه های علمیه در تحقق این حماسه بی نظیر قابل توجه و ستودنی است.

حجت الاسلام ربیعی در ادامه با اشاره به مظلومیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: قائد امت در اوج شهامت، صلابت و اقتدار و در محل کارشان به شهادت رسیدند و نشان دادن همچون جدشان حضرت امام حسین علیه السلام حاضر به بیعت با یزید و لشکر کفر و شرک و نفاق نیستند.

واکنش آیت الله سید جواد خامنه ای درباره پیش بینی شهادت قائد امت

استاد خارج فقه در ادامه با اشاره به دوران مبارزه رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: وقتی به حضرت آیت الله سید جواد خامنه ای پدر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفتند که مراقب فرزندت باش، چرا که با این سخنرانی های انقلابی علیه رژیم طاغوت و محمدرضا، دچار آسیب می شود. مرحوم آیت الله سید جواد خامنه ای پاسخ دادند، اگر شهادت نصیب ایشان شود، همچون جد ما، حضرت سیدالشهدا علیه السلام به شهادت می رسد.

خطیب مسجد لیله القدر تهران در ادامه با بیان اینکه سراسر زندگی شهید آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، خدمت، اخلاص، تقوا و تدین بوده است، یادآور شد: نحوه شهادت قائد امت نشان دهنده شجاعت و شهامت مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است و دروغ بودن همه تبلیغات علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان رشد ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای امنیت ی و انتظامی را نشان داد.

حجت الاسلام ربیعی در پایان با بیان اینکه امروز وظیفه ائمه جماعات مساجد، ائمه جمعه، مبلغان دینی و همه حوزویان حفظ وحدت ملی و انسجام اسلامی است، گفت: قطعا همه ما منتقم خون امام شهید هستیم ولی باید با صبر راهبردی و عقلانی مناظر بهترین فرصت برای ضربه زدن به ترامپ خبیث و نتانیاهوی کودک کش و تروریست باشیم.