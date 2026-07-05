به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس مسجد جمکران در آستانه حضور گسترده زائران و عزاداران در آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اطلاعیه‌ ای را با هدف ساماندهی بهتر جمعیت و تسهیل ارائه خدمات منتشر کرد.



در این اطلاعیه‌، جزئیات مربوط به اسکان، مسیرهای ورود و خروج، محل استقرار زائران، نحوه برگزاری نماز جماعت، خدمات رفاهی و همچنین زمان آغاز برنامه‌های فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران به اطلاع شرکت‌کنندگان رسیده است.



بر اساس این اطلاعیه‌ها، محل‌های اسکان زائران با تفکیک خواهران و برادران تعیین شده تا ضمن حفظ نظم، امکان بهره‌مندی مطلوب از امکانات موجود برای همه حاضران فراهم شود.



در همین راستا، شبستان‌های امام حسن عسکری(ع) و کاظمین برای اسکان زائران خواهر و شبستان‌های کربلا و بقیع برای اسکان زائران برادر اختصاص یافته و از زائران درخواست شده است با همکاری خادمان در محل‌های تعیین شده مستقر شوند.



آستان مقدس مسجد جمکران اعلام کرد: به منظور مدیریت بهتر تردد و جلوگیری از ازدحام، ورود و خروج زائران خواهر تنها از درب شماره یک و ورود و خروج زائران برادر از درب‌های شماره دو و شش انجام خواهد شد.



در ادامه این اطلاعیه آمده است: زائران لازم است در طول مراسم، مسیرهای تعیین شده را رعایت کرده و راهنمایی خادمان آستان را مدنظر قرار دهند تا روند برگزاری مراسم با نظم و آرامش بیشتری دنبال شود.



همچنین برای ساماندهی محل استقرار زائران، پارکینگ‌های شماره یک و دو و محدوده صحن حضرت ابراهیم خلیل‌الله(ع) به زائران خواهر اختصاص یافته و صحن جامع مهدوی، صحن رسول اعظم(ص) و صحن عیسی بن مریم(ع) نیز محل استقرار زائران برادر خواهد بود.



در بخش دیگری از این اطلاعیه، محل استفاده از خدمات بهداشتی نیز مشخص شده است به گونه‌ای که سرویس‌های بهداشتی صحن حضرت ابراهیم خلیل‌الله(ع) واقع در ورودی درب شماره یک ویژه خواهران و سرویس‌های بهداشتی صحن عیسی بن مریم(ع) در ورودی درب شماره شش و صحن رسول اعظم(ص) در ورودی درب شماره دو برای استفاده زائران برادر پیش‌بینی شده است.



نماز بر پیکر مظهر رهبر شهید در صحن جامع مهدوی اقامه می‌شود



آستان مقدس مسجد جمکران درباره محل برگزاری نماز نیز اعلام کرد: مسجد مقام تا اطلاع ثانوی تعطیل بوده و نمازهای جماعت در شبستان بقیع برگزار می‌شود.



در این اطلاعیه تأکید شده است: در صورت تکمیل ظرفیت شبستان بقیع، نماز جماعت در شبستان امام حسن عسکری(ع) اقامه خواهد شد.



همچنین بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، نماز بدرقه رهبر شهید در صحن جامع مهدوی برگزار خواهد شد تا زائران و عزاداران در فضایی مناسب در این آیین معنوی حضور یابند.



آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه از آغاز برنامه‌های فرهنگی ویژه این مراسم از ساعت ۱۸ روز دوشنبه خبر داد و اعلام کرد: این برنامه‌ها تا پایان آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید ادامه خواهد داشت.



در این اطلاعیه از زائران دعوت شده است با حضور در این برنامه‌های فرهنگی، در فضای معنوی و باشکوه مراسم مشارکت داشته باشند.



همچنین به منظور تسهیل حضور زائران، همراه داشتن مهر، قرآن کریم، تسبیح، چفیه، آب آشامیدنی، تنقلات سبک و لوازم شخصی توصیه شده است.



در پایان این اطلاعیه نیز از زائران درخواست شده است در صورت امکان، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم «یالثارات» را همراه داشته باشند تا جلوه‌ای هرچه باشکوه‌تر از آیین تاریخی اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران رقم بخورد.