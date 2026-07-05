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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

پس از منتفی شدن حضور اسکوچیچ؛

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد

مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد

با تصمیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان که به این تیم قرارداد داشت، به عنوان سرمربی فصل آینده سرخپوشان تهرانی انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه پرسپولیس پس از بررسی گزینه‌های مدنظر و جمع‌بندی نهایی، با تصمیم مدیرعامل و هیأت مدیره، مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب و معرفی شد.

تارتار که سابقه بازی در پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، پیش از این هدایت تیم‌های ملوان، ذوب‌آهن و گل‌گهر سیرجان را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6880031

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