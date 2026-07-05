مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام باشگاه پرسپولیس پس از بررسی گزینه‌های مدنظر و جمع‌بندی نهایی، با تصمیم مدیرعامل و هیأت مدیره، مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب و معرفی شد.



تارتار که سابقه بازی در پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، پیش از این هدایت تیم‌های ملوان، ذوب‌آهن و گل‌گهر سیرجان را بر عهده داشته است.