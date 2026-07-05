آخرین وضعیت تیم ملی والیبال ایران پیش از هفته سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری شد و تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در شهر اورلئان یک پیروزی مقابل کوبا و سه شکست برابر فرانسه، آمریکا و ژاپن تجربه کرد تا با دو برد و ۹ امتیاز در مجموع دو هفته، اورلئان را برای برپایی اردوی آماده سازی در صربستان ترک کند.

مردان والیبال کشورمان تمرینات خود را از روز پنجشنبه یازدهم تیرماه آغاز کردند و به مدت ۱۲ روز در کمپ تمرینی کلادوو صربستان پیگیری می‌کنند.

شاگردان روبرتور پیاتزا در سه روز گذشته چند جلسه تمرین توپی و بدنسازی برگزار کردند تا آمادگی خود را برای شرکت در هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ افزایش دهند.

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در تمرینات به قرار زیر است:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی پور

قطر پاسور: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، شایان محرابی و نیما باطنی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته



همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را در اردوی برون مرزی صربستان تشکیل می‌دهند.

هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.