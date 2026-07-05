تامین ۴ میلیون بطری آب معدنی برای هیئت های مذهبی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر یکشنبه از سردخانه نگهداری آب شرب ویژه ایام تشییع و تدفین قائد شهید امت بازدید به عمل آورد.

فرماندار مشهد به همراه سیدمرتضی حیدری معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری از انبارها و سردخانه نگهداری ۴ میلیون بطری آب شرب معدنی اهدایی به مواکب و هیئت های مذهبی ویژه ایام تشییع و تدفین قائد شهید امت در مشهد مقدس بازدید به عمل آورد.

گفتنی است؛ طبق اطلاعیه ستاد بزرگداشت عروج‌ خونین امام مجاهد شهید؛ مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه، روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌وچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (علیه‌آلاف‌التحیة و الثناء) برگزار خواهد شد.