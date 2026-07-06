موج گسترده میزبانی برای زائران رهبر شهید در خراسان رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- عاطفه وفاییان: در حالی که خراسان رضوی خود را برای حماسهای تاریخی در وداع با پیکر رهبر شهید آماده میکند، موجی از همدلی و ایثار سراسر استان را فرا گرفته است. از نقاط پرتردد و ییلاقی طرقبهشاندیز تا مرزهای شمالی درگز و مناطق مرکزی مهولات، مردم با محوریت مساجد، هیئات مذهبی و گروههای جهادی، شبکهای عظیم از خدمترسانی تشکیل دادهاند تا میزبانی از زائرانِ داغدار، به برگ زرینی در تاریخ وفاداری این دیار بدل شود.
این همافزاییِ تحسینبرانگیز که با تکیه بر توان مردمی و مدیریت هوشمندانه دستگاههای فرهنگی شکل گرفته، تنها به تأمین اسکان و تغذیه محدود نمیشود؛ بلکه با پیشبینی ایستگاههای صلواتی در گلوگاههای مواصلاتی، سازماندهی ناوگان حملونقل برای اعزام هزاران دلداده به مشهد و همچنین برپایی محافل قرآنی و فرهنگی، رنگ و بویی از معرفت و معنویت به این بدرقه حماسی بخشیده است.
خراسان رضوی به صحنه ای بزرگ برای خدمت به زائران تبدیل شده است که در آن، از ائمه جمعه و فرمانداریها تا خیرین و بانوان متخصص، همگی در یک صف واحد ایستادهاند. این پیوندِ کریمانه میان میزبانان خراسانی و میهمانانِ سوگوار، نشاندهنده ارادهای استوار برای خلق شکوهی بیبدیل در روز تشییع است؛ روزی که خراسانیها با «سنگتمام» گذاشتن، بار دیگر میثاق خود را با آرمانهای رهبر شهید تجدید خواهند کرد.
۶ ایستگاه صلواتی برای زائران در نقاط پرتردد طرقبه و شاندیز
حجتالاسلام سید شهاب غفوریان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مردم بزرگترین سرمایه هستند و بهترین نتایج زمانی حاصل میشود که کار به دست مردم سپرده شود، اظهار کرد: در فراخوان برای مشارکت در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تلاش شده تا همه کسانی که امکان خدمت دارند، اعم از دارندگان امکانات اسکان، فعالان حوزه حملونقل، پشتیبانی، مهارتهای تخصصی و امور فرهنگی، در یک شبکه منسجم گرد هم آیند تا زائران در نهایت نظم و آرامش مورد استقبال قرار گیرند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به اهداف کلان ستاد مردمی میزبانی، افزود: این ستاد با رویکرد هماهنگی بین دستگاهی و مردمی، مدیریت اسکان و پذیرایی، تقویت همدلی اجتماعی و بهرهگیری از توان تخصصی شهرستان تشکیل شده است.
وی افزود: این مجموعه فراگیر، اقشار مختلفی از جمله ائمه جمعه و جماعات، فرمانداری و بخشداریها، شهرداریها، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مساجد، حسینیهها، گروههای جهادی، خیرین و مراکز دارای ظرفیت اقامتی را در بر میگیرد.
غفوریان درباره خدمات پیشبینیشده برای زائران افزود که بستههای خدماتی شامل اسکان موقت، تأمین وعدههای غذایی، سازماندهی مواکب، حملونقل و ارائه خدمات فرهنگی و معنوی است. وی از پیشبینی و جانمایی ۶ ایستگاه صلواتی و خدمترسانی محوری در نقاط پرتردد شهرستان خبر داد که به منظور کاهش دغدغه زائران و دسترسی سریع به امکانات رفاهی و راهنمایی طراحی شدهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بینالود درباره نحوه ثبتنام و پذیرش زائران بیان کرد: به دلیل پویایی آمارها، سامانهای برای ثبتنام میزبانان و رزرو مستقیم توسط زائران راهاندازی شده است تا پیوندی کریمانه و منظم میان دو طرف برقرار شود.
وی در خصوص استانداردهای میزبانی نیز تأکید کرد: در چکلیستهای مربوطه، سه معیار اصلی شامل آسایش محیطی و سیستمهای سرمایشی، بهداشت محیط و نظافت، و همچنین رعایت کامل نکات ایمنی لحاظ شده است.
غفوریان با بیان اینکه خدمات ارائهشده در حسینیهها و مساجد علاوه بر اسکان و پذیرایی، شامل پیوستهای فرهنگی و معرفتی از جمله نماز جماعت و حلقههای گفتگوست، از هماهنگی کمنظیر میان دستگاههای اجرایی و جریانهای مردمی در شهرستان تقدیر کرد.
اعزام ۱۰ هزار نفر از درگز به مشهد برای مراسم تشییع رهبر شهید
حجتالاسلام هاشم براتیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی درگز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان درگز معین شهر قوچان در مسیر زائران امام رضا(ع) قرار گرفته است، تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی و اتوبوسهای شهرستان برای جابهجایی و اعزام زائران به مشهد مقدس بسیج شدهاند و برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰ هزار نفر نیز بهصورت شخصی برای شرکت در مراسم تشییع عازم مشهد خواهند شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی درگز با اشاره به اقدامات فرهنگی صورت گرفته در شهرستان درگز، افزود: همزمان با سیاهپوش شدن شهر و نصب نمادهای ویژه مراسم تشییع، بستههای فرهنگی متنوعی توسط هیئتها تهیه و آماده توزیع شده است.
وی بیان کرد: در بخش فعالیتهای قرآنی نیز پویشی ویژه بانوان جلسات قرآنی راهاندازی شده است که با استقبال گسترده همراه بوده و منجر به برگزاری چندین هزار ختم قرآن هدیه به روح مطهر حضرت آقا شده است.
برنامهریزی و همافزایی هیئات مذهبی مهولات برای مراسم سوگواری رهبر معظم انقلاب
اقامه عزا به مدت چهل شب در مه ولات
حجتالاسلام غلامرضا باقرنژاد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهولات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برپایی موکبهای خدمترسانی و برگزاری مراسمات سوگواری در سطح این شهرستان با محوریت هیئات مذهبی و روحانیون و در راستای کمک به مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب به همت دفتر امام جمعه شهرستان آغاز شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهولات با بیان اینکه کار اصلی و اجرایی بر عهده هیئات مذهبی است، افزود: شورای هیئات مذهبی با تمام توان پای کار آمدهاند و مقرر شده است حداقل دو موکب در سطح شهرستان برپا شود؛ یکی از این موکبها در کنار جاده بجستان، جنب فلکه بنزین و دیگری در سطح شهر جهت خدمترسانی به زائران و سوگواران مستقر خواهد شد.
وی در خصوص تقسیم وظایف تصریح کرد: در حالی که بخش اجرایی و فیزیکی کار بر عهده هیئات مذهبی و با حمایت خیرین و معتمدین است، بخش محتوایی کار به حوزههای علمیه برادران و خواهران سپرده شده است.
باقرنژاد درباره اعزام زائران به مشهد مقدس بیان کرد: دو مدرسه برای اسکان و پذیرایی زائران هماهنگ شده تا هیئات مذهبی اعزامی مهولات در آنجا مستقر شده و به امور زائران رسیدگی کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهولات با اشاره به برنامههای آتی شهرستان گفت: تصمیمات کلی برای برگزاری مراسمات ترحیم، تعزیه و محافل انس با قرآن در سطح شهرستان و روستاها اتخاذ شده است که امیدواریم بتوانیم این ویژهبرنامهها را به مدت یک ماه یا چهل شب برای اقامه عزا رهبر شهید در سراسر شهرستان مهولات اجرا نماییم.
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