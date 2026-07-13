مهاجم آلومینیوم راهی نساجی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه نساجی، جواد آقایی پور مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم با عقد قراردادی به تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر، نساجی پیوست.
این بازیکن سابقه حضور در سپاهان و استقلال خوزستان را هم در کارنامه خود دارد.
با اعلام باشگاه نساجی، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم به این تیم پیوست.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه نساجی، جواد آقایی پور مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم با عقد قراردادی به تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر، نساجی پیوست.
این بازیکن سابقه حضور در سپاهان و استقلال خوزستان را هم در کارنامه خود دارد.
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