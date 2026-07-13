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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

مهاجم آلومینیوم راهی نساجی شد

مهاجم آلومینیوم راهی نساجی شد

با اعلام باشگاه نساجی، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم به این تیم پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه نساجی، جواد آقایی پور مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم با عقد قراردادی به تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر، نساجی پیوست.

این بازیکن سابقه حضور در سپاهان و استقلال خوزستان را هم در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 6886912

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    نظرات

    • اسماعیل IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      قابل خریدار بازیکن جدید به تیم نساجی خواهشاً با بازیکنان کوتاه قد قرارداد امضا نکند دنیای فوتبال جدید دنبال بازیکنان بالای قد 180به بالا هستند بخاطر پا بلند و نزدیک شدن به خط حمله

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