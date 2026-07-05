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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲

دعوت نماینده مردم اراک برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید امت»

دعوت نماینده مردم اراک برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید امت»

اراک- در این ویدئو دعوت به حضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مراسم تشییع «قائد شهید امت» را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6880306

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