https://mehrnews.com/x3cvCr ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6880306 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ دعوت نماینده مردم اراک برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید امت» اراک- در این ویدئو دعوت به حضور نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مراسم تشییع «قائد شهید امت» را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6880306 کپی شد مطالب مرتبط حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید تجلی پیوند امت با ولایت است روایت خلق حماسه ملی در قلب ایران؛ از حسینیه شهدای اراک تا پایتخت حضور پرشور مردم اراک همزمان با ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران برچسبها نماینده مجلس تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
نظر شما