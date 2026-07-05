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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳

سوگواری مردم کرمان برای بدرقه «آقای شهید ایران»

سوگواری مردم کرمان برای بدرقه «آقای شهید ایران»

کرمان- مردم کرمان یکشنبه شب در اجتماع خود در میدان آئینی کوثر برای بدرقه «آقای شهید ایران» سوگواری کردند.

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کد مطلب 6880357

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