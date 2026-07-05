https://mehrnews.com/x3cvDt ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6880357 استانها کرمان استانها کرمان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۳ سوگواری مردم کرمان برای بدرقه «آقای شهید ایران» کرمان- مردم کرمان یکشنبه شب در اجتماع خود در میدان آئینی کوثر برای بدرقه «آقای شهید ایران» سوگواری کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6880357 کپی شد مطالب مرتبط حرف دل مردم کرمان در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» کرمان در مسیر بدرقه «آقای شهید ایران»؛ برنامههای سه نوبته آغاز شد آمادگی استان کرمان برای برگزاری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» برچسبها سوگواری آقای شهید ایران رهبر شهید کرمان
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