https://mehrnews.com/x3cwk2 ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6882001 استانها کرمان استانها کرمان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳ سوگواری کرمانیها در بدرقه « آقای شهید ایران» کرمان- مردم کرمان سه شنبه شب در اجتماع میدان کوثر برای گرامیداشت بدرقه «آقای شهید ایران» به سوگواری پرداختند. دریافت 29 MB کد مطلب 6882001 کپی شد مطالب مرتبط منش «آقای شهید ایران» راهنمای کارکنان دولت در خدمت رسانی شود طنین فریاد «الله اکبر، خامنه ای رهبر» مردم در قلب شهر کرمان زائران کرمانی رهبر شهید در سامانه «دیار مرد میدان» ثبتنام کنند میدان داری مردم کرمان در بدرقه «آقای شهید ایران» سوگواری مردم کرمان برای بدرقه «آقای شهید ایران» برچسبها آقای شهید ایران سوگواری کرمان رهبر شهید
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