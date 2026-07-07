  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۳

سوگواری کرمانی‌ها در بدرقه « آقای شهید ایران»

سوگواری کرمانی‌ها در بدرقه « آقای شهید ایران»

کرمان- مردم کرمان سه شنبه شب در اجتماع میدان کوثر برای گرامیداشت بدرقه «آقای شهید ایران» به سوگواری پرداختند.

دریافت 29 MB
کد مطلب 6882001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها