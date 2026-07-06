https://mehrnews.com/x3cvFX ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۶ کد مطلب 6880430 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۶ حضور شبانه مردم گرگان در اجتماع مردمی گرگان-اجتماع شبانه مردم گرگان با حضور اقشار مختلف برگزار شد و جلوهای از حضور و همبستگی مردمی را به نمایش گذاشت. دریافت 13 MB کد مطلب 6880430 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد در شب ۱۲۷؛ جلوهای دیگر از حضور پرشور مردم الوند در یکصد و بیستوهفتمین شب؛ حضور مردم در امتداد شبهای همدلی حضور مردم شازند در شب صد و بیست و هفتم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها گرگان گلستان تجمع مردمی
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