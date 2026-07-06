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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۵:۳۶

حضور شبانه مردم گرگان در اجتماع مردمی

حضور شبانه مردم گرگان در اجتماع مردمی

گرگان-اجتماع شبانه مردم گرگان با حضور اقشار مختلف برگزار شد و جلوه‌ای از حضور و همبستگی مردمی را به نمایش گذاشت.

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کد مطلب 6880430

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