موکب حرم حضرت ابوالفضل (ع) در ایلام برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با برگزاری آیین‌های وداع مردم ولایت‌مدار استان ایلام با «رهبر شهید انقلاب»، موکب نمایندگی حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در جمهوری اسلامی ایران با مشارکت جبهه مقاومت اسلامی استان ایلام در مصلای شهر ایلام برپا شد.

سیدمحمد علوی‌فر، نماینده حرم حضرت ابوالفضل (ع) در ایران، در این باره گفت: این موکب با هدف خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان در آیین‌های گرامیداشت شهادت رهبر شهید انقلاب و همراهان ایشان و همچنین تکریم زائران در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) ایلام مستقر شده است.

وی افزود: این استقرار که با مشارکت نیروهای جبهه مقاومت اسلامی استان ایلام انجام شده، بستری برای تسهیل در برگزاری مراسم‌های سوگواری و خدمات‌رسانی به حاضران در برنامه‌های فرهنگی این ایام فراهم کرده است.

براساس این گزارش، برپایی این موکب هم‌زمان با گسترش برنامه‌های وداع و بدرقه با «رهبر شهید امت» صورت گرفته است که با استقبال و حضور پرشور اقشار مختلف مردم همراه بوده است. این اقدام به عنوان بخشی از فعالیت‌های گرامیداشت شهدای خدمت در استان ایلام، تا پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده در مصلای امام خمینی(ره) فعال است.