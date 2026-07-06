به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق با انتشار یک پیام تاکید کرد: به زوار ابا عبدالله الحسین(ع) در مراسم اربعین و شرکت کنندگان گرامی در مراسم تشییع پیکر ولی شهید و شهید راه جهاد خوشآمد میگوییم.
وی اضافه کرد: از خداوند سلامت و امنیت را برای همگان خواستار هستیم.
پیشتر نیز شبکه خبری الجزیره با اشاره به آمادهسازی شهرهای عتبات عالیات برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که مسیرها منتهی به شهر نجف اشرف شبیه روزهای عادی نیست؛ پرچمهای سیاه بر فراز ساختمانها برافراشته شده، نقاط ایست و بازرسی گسترش یافته و خودروهای خدماتی شبانهروز به کار خود ادامه میدهند. واحدهای امنیتی در خیابانها در حال جابجایی هستند تا برای روزی که شاهد حضور میلیونها تشییعکننده خواهند بود، آماده شوند.
الجزیره می افزاید که با وجود اینکه شهرهای مقدس نجف و کربلا تجربه برگزاری زیارتهای میلیونی به ویژه در ماههای محرم، صفر، رجب و شعبان را دارند، اما همه می دانند که در مراسم تشییع پیکر امام خامنهای، در برابر یکی از بزرگترین عملیاتهای مدیریت جمعیت قرار خواهند داشت.
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