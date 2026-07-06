  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

صدر: به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق خوش‌آمد می‌گوییم

صدر: به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق خوش‌آمد می‌گوییم

رئیس جریان صدر به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در عراق خوش‌آمد گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق با انتشار یک پیام تاکید کرد: به زوار ابا عبدالله الحسین(ع) در مراسم اربعین و شرکت کنندگان گرامی در مراسم تشییع پیکر ولی شهید و شهید راه جهاد خوش‌آمد می‌گوییم.

وی اضافه کرد: از خداوند سلامت و امنیت را برای همگان خواستار هستیم.

صدر: به شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق خوش‌آمد می‌گوییم

پیشتر نیز شبکه خبری الجزیره با اشاره به آماده‌سازی شهرهای عتبات عالیات برای استقبال از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که مسیرها منتهی به شهر نجف اشرف شبیه روزهای عادی نیست؛ پرچم‌های سیاه بر فراز ساختمان‌ها برافراشته شده، نقاط ایست و بازرسی گسترش یافته و خودروهای خدماتی شبانه‌روز به کار خود ادامه می‌دهند. واحدهای امنیتی در خیابان‌ها در حال جابجایی هستند تا برای روزی که شاهد حضور میلیون‌ها تشییع‌کننده خواهند بود، آماده شوند.

الجزیره می افزاید که با وجود اینکه شهرهای مقدس نجف و کربلا تجربه برگزاری زیارت‌های میلیونی به‌ ویژه در ماه‌های محرم، صفر، رجب و شعبان را دارند، اما همه می دانند که در مراسم تشییع پیکر امام خامنه‌ای، در برابر یکی از بزرگترین عملیات‌های مدیریت جمعیت قرار خواهند داشت.

کد مطلب 6880676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها