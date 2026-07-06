ادارات خراسان جنوبی چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین موهبتی اظهار کرد: به دستور استاندار خراسان جنوبی و با هدف فراهم شدن شرایط حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، نهادهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.

وی افزود: با توجه به علاقه و ارادت مردم خراسان جنوبی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شخصیت والای رهبر شهید، این تصمیم برای تسهیل حضور اقشار مختلف مردم استان در مراسم تشییع اتخاذ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اعزام زائران و علاقه‌مندان، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی استان موظف شده‌اند ضمن حفظ آمادگی لازم برای ارائه خدمات ضروری، نهایت همکاری را برای تسهیل اعزام و حضور مردم در این مراسم به عمل آورند.

موهبتی با بیان اینکه زائران بیش از ۹ استان کشور برای حضور در مشهد مقدس از مسیر خراسان جنوبی عبور خواهند کرد، ادامه داد: تعطیلی روز چهارشنبه علاوه بر فراهم کردن امکان حضور مردم استان در مراسم تشییع، شرایط خدمات‌رسانی مناسب‌تر به زائران عبوری را نیز تسهیل می‌کند.

وی تأکید کرد: خدمات‌رسانی در مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتش‌نشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی طبق روال معمول و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.