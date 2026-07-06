جامعه ورزش در بیعت با رهبر شهید انقلاب هم پرچمدار است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایهزاده در حاشیه مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت گفت: امروز شاهد حضور میلیونی مردم و جامعه ورزش کشور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان هستیم.
وی تاکید کرد: جامعه ورزش همگام با ملت شریف ایران در این مراسم حضور پیدا کرد تا نشان دهد علاوه بر میادین ورزشی، در میدان فرهنگی و بیعت با رهبر معظم انقلاب هم پرچمدار است.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان در مراسم تشییع پیکر قائد شهید امیت تاکید کرد که جامعه ورزش در میدان فرهنگی و بیعت با رهبر شهید انقلاب هم پرچمدار است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایهزاده در حاشیه مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت گفت: امروز شاهد حضور میلیونی مردم و جامعه ورزش کشور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان هستیم.
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