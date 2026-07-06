به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری جهان برای چندمین روز پیاپی در حال پوشش لحظه به لحظه و رصد زنده مراسمات مربوط به وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران و تشییع پیکر ایشان در تهران هستند. امروز نیز حضور میلیونی عزداران در مراسم تشییع از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی توجه این رسانه ها را به خود جلب کرده است.



شبکه تی‌آرتی ترکیه از دقایق اولیه به صورت زنده در حال پوشش تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب است و خبرنگار این شبکه نیز برای پوشش این مراسم در تهران حضور دارد.