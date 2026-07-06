به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (دوشنبه، ۱۶ تیر) در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران با اشاره به حضور چشمگیر مردم در مراسم تشییع امام شهید انقلاب با بیان اینکه آن شهید والامقام مسیر سرافرازی کشور را به مردم نشان دادند، گفت: تحلیلگران‌های اجتماعی در درک عمق شور و شعور مردم ایران ناکام مانده‌اند و جمهوری اسلامی همواره متکی بر پشتوانه مردمی خود به مسیر پیشرفت ادامه خواهد داد.

وی افزود: وقتی این موج خروشان مردمی را می‌بینیم، مردم‌دار بودن و در قلب مردم بودن رهبر شهید انقلاب حتما ثبت می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: همچنین ایستادگی رهبر عزیز، تلاشی که برای سرافرازی و سربلندی ایران زمین انجام دادند، اینکه امام خامنه‌ای همواره به مردم و مشارکتشان تاکید داشتند و اینکه جمهوری اسلامی هویتش را از مردم می‌گیرد، حتما در تاریخ ثبت خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور در صحنه، دست به دست هم دادن برای بالندگی ایران، رفع اختلافات با وجود همه مشکلات در راستای یکپارچگی ایران عزیز و رقم زدن سرفرازی و عزت کشورمان، همگی گواه بر انتقام از ترامپ، آمریکا و همه دشمنانی است که ایران، تاب آوری کشورمان، عزت، سرافرازی، اصالت و تمدن آن را نمی‌توانند تحمل کنند. لذا ما تاکنون بارها و بارها انتقاممان را گرفته‌ایم و باز هم انتقام خواهیم گرفت.

صادق در پایان تاکید کرد: امام شهید مسیر درست را به ما نشان داد و امروز به عینه شاهد آن هستیم. بسیاری از تحلیلگران اجتماعی نتوانستند حس مردم، شور و شعور مردم ما را درک کنند و قطعا مردم ایران سال‌هاست مسیر خود را پیدا کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز هر آنچه دارد از همین مردم دارد.