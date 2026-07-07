https://mehrnews.com/x3cw2z ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۷ کد مطلب 6881293 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۷ بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران قم- در این فیلم، بوسه پدر زهرای ۱۴ ماهه بر تابوت دختر شهیدش در مسجد جمکران را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6881293 کپی شد مطالب مرتبط حضور جمعیت بیپایان عاشقان رهبر شهید در خیابانهای اطراف مسجد جمکران گزارش خبرنگار مهر از سیل جمعیت در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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