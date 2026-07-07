به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد، برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران تنها یک وداع ملی نبود بلکه به مثابه ارسال یک پیام مردمی مشخص به آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، مراسم مذکور نشان داد که تلاش های واشنگتن و تل آویو برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است.

رویترز به نقل از مسئولان منطقه ای و تحلیلگران گزارش داد که این مراسم نمادین مملو از تصاویر قدرت پایداری است که از امروز پایه و اساس راهبردی تهران در مذاکرات را تشکیل می دهد. آنها معتقدند که مراسم تشییع باعث می شود تهران قدرت پایداری خود را به یک اهرم فشار تبدیل کند.