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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۴

رویترز گزارش داد؛

پیام ایرانی‌ها در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهیدخطاب به آمریکا و اسرائیل

پیام ایرانی‌ها در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهیدخطاب به آمریکا و اسرائیل

خبرگزاری رویترز به پیامی که مردم ایران در مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید به آمریکا و اسرائیل مخابره کردند اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد، برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران تنها یک وداع ملی نبود بلکه به مثابه ارسال یک پیام مردمی مشخص به آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، مراسم مذکور نشان داد که تلاش های واشنگتن و تل آویو برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی ایران شکست خورده است.

رویترز به نقل از مسئولان منطقه ای و تحلیلگران گزارش داد که این مراسم نمادین مملو از تصاویر قدرت پایداری است که از امروز پایه و اساس راهبردی تهران در مذاکرات را تشکیل می دهد. آنها معتقدند که مراسم تشییع باعث می شود تهران قدرت پایداری خود را به یک اهرم فشار تبدیل کند.

کد مطلب 6881301

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