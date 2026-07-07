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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

آماده سازی ماشین حمل پیکر«آقای شهید ایران» به سمت بلوار پیامبر اعظم قم

آماده سازی ماشین حمل پیکر«آقای شهید ایران» به سمت بلوار پیامبر اعظم قم

قم- در این ویدئو آماده سازی خودرو حامل پیکر مطهر آقای شهید ایران به سمت بلوار پیامبر اعظم قم را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6881323

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