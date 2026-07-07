https://mehrnews.com/x3cw3b ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱ کد مطلب 6881323 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱ آماده سازی ماشین حمل پیکر«آقای شهید ایران» به سمت بلوار پیامبر اعظم قم قم- در این ویدئو آماده سازی خودرو حامل پیکر مطهر آقای شهید ایران به سمت بلوار پیامبر اعظم قم را مشاهده می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6881323 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم حس و حال مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسیر تشییع قم خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت ایران با هدایت امام شهید به الگویی برای آزادگان جهان تبدیل شد حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود رهنمودهای رهبر شهید، مسیر خودکفایی و امنیت غذایی را روشن کرده است حضور مردم تجدید میثاقی است با راهی که به خدمت صادقانه ختم میشود زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت رکوردشکنی مترو تهران در جابهجایی مسافر گزارش خبرنگار مهر از سیل جمعیت در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آقای شهید ایران
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