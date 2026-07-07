https://mehrnews.com/x3cw33 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۷ کد مطلب 6881316 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۷ خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم قم- در این ویدئو روایت خبرنگار مهر از خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم را مشاهده کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6881316 کپی شد مطالب مرتبط خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت آماده سازی حرکت پیکر آقای شهید ایران به سمت بلوار پیامبر اعظم قم ایران با هدایت امام شهید به الگویی برای آزادگان جهان تبدیل شد حمایت از کارگران دغدغه جدی رهبر شهید انقلاب بود تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم رهنمودهای رهبر شهید، مسیر خودکفایی و امنیت غذایی را روشن کرده است حضور مردم تجدید میثاقی است با راهی که به خدمت صادقانه ختم میشود رکوردشکنی مترو تهران در جابهجایی مسافر گزارش خبرنگار مهر از سیل جمعیت در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران الجزیره: پرچمهای سرخ در تشییع رهبر شهید یک نماد خاص است مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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