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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم

خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم

قم- در این ویدئو روایت خبرنگار مهر از خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6881316

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