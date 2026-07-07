امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ایام پیش رو و به خصوص تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده محترمشان در حرم مطهر رضوی، پیش بینی می شود خیل عظیمی از زائران رضوی از استان سمنان تردد داشته باشند، تاکید کرد: نیاز است که تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده می شد.

وی با بیان اینکه طی ماه های اخیر برنامه ریزی های خوبی در سطرح استان سمنان برای میزبانی شایسته از زائران رضوی اندیشیده شده است، افزود: مجموعه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در آماده باش کامل قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین با بیان اینکه یکی از تلاش های مجموعه راه و شهرسازی و راهداری کاهش تصادفات در ایام پیک تردد است بیان کرد: در کنار آماده باش نیروهای امدادی و راهداری و پلیس راه و همچنین رفع نقاط حادثه خیز در یکی دو ماه اخیر، مقوله مهم توصیه به زائران رضوی که قصد تردد در جاده های استان را دارند هم در دستور کار قرار دارد.

عمیدی با بیان اینکه تمامی راهداران و نیروهای راه و شهرسازی در محورهای شهرستان های شاهرود و میامی استقرار دارند، ابراز کرد: اکیپ های گشت خودرویی نیز در سطح راه های شرق استان در تردد هستند تا در صورت لزوم وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه روان سازی ترافیک از جمله اقداماتی است که در طول یک تردد زائران رضوی در جاده های شرق استان ارائه خواهد شد، افزود: اکیپ های راهداری همچنین در صدد کاهش تصادفات جاده ای نیز هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به پیش بینی خیل عظیم زائران رضوی در استان، گفت: توصیه می کنیم زائران حتما استراحت کافی را داشته باشند.

عمیدی با بیان اینکه واژگونی بیشترین فراوانی تصادفات در جاده های استان سمنان را به خود اختصاص می دهد، گفت: عمده عامل واژگونی نیز خستگی است و از آنجا که جاده های استان فاقد جلوه های بصری هستند، به سرعت خستگی بر رانندگان غالب می شود در نتیجه توصیه ما این است که در موکب های سر راهی حتما بعد از هر ۹۰ دقیقه رانندگی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه توقف در دستور کار زائران قرار گیرد.