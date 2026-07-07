همگرایی ۷ استان برای حفاظت از یوزها در مسیر مشهد مقدس

سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز رسمی طرح پایش جادهای محور عباسآباد–میامی خبر داد و اظهار کرد: این طرح از ۱۵ تیرماه با هدف حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و کاهش تلفات جادهای این گونه ارزشمند و سایر گونههای حیاتوحش، بهصورت شبانهروزی در یکی از مهمترین کریدورهای زیستی کشور آغاز شده است.
وی با بیان اینکه محور عباسآباد–میامی از مهمترین مسیرهای عبور یوزپلنگ آسیایی به شمار میرود، افزود: این محور طی سالهای گذشته شاهد وقوع تصادفات متعددی برای حیاتوحش، بهویژه یوزپلنگ آسیایی بوده و به همین دلیل پایش مستمر، مدیریت تردد و افزایش آگاهی رانندگان از مهمترین اقدامات حفاظتی در این منطقه محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان ادامه داد: این طرح با مشارکت همکاران ادارهکلهای حفاظت محیط زیست استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران، همدان و لرستان، در کنار همیاران و دوستداران محیط زیست و با بهرهگیری از تجهیزات نوین حفاظتی اجرا میشود که نشاندهنده همگرایی ملی برای حفاظت از یکی از ارزشمندترین گونههای جانوری کشور است.
یوسفپور با اشاره به افزایش حجم تردد در محور عباسآباد–میامی همزمان با ایام سوگواری و مراسم تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: افزایش تردد خودروها در این محور، احتمال برخورد با گونههای حیاتوحش را افزایش میدهد، از اینرو نیروهای حفاظت محیط زیست با همکاری پلیس راه بهصورت شبانهروزی در طول مسیر مستقر شدهاند تا ضمن پایش مستمر، اقدامات پیشگیرانه و اطلاعرسانی لازم را به رانندگان انجام دهند.
وی اظهار داشت: در این طرح، علاوه بر گشتزنی مستمر، اطلاعرسانی میدانی به رانندگان، کنترل نقاط حساس، استفاده از تجهیزات حفاظتی و همکاری نزدیک با پلیس راه در دستور کار قرار دارد تا خطر برخورد خودروها با یوزپلنگ آسیایی و دیگر گونههای حیاتوحش به حداقل برسد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با تأکید بر اینکه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تنها وظیفه یک دستگاه نیست، یادآور شد: صیانت از این گونه ارزشمند نیازمند همکاری تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها و بهویژه رانندگان است و رعایت سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع حوادث جادهای داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری آیین آغاز این طرح با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی و جانشین فرماندهی پلیس راه میامی–سبزوار، خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری بینبخشی در اجرای این برنامه، ظرفیت مناسبی برای ارتقای اقدامات حفاظتی در این کریدور مهم زیستی ایجاد کرده و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد کاهش محسوس تلفات جادهای حیاتوحش باشیم.
یوسفپور از رانندگان خواست هنگام عبور از محور عباسآباد–میامی با رعایت سرعت مجاز، توجه به علائم هشداردهنده و حفظ هوشیاری، محیطبانان و نیروهای اجرایی را در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی همراهی کنند و افزود: حفاظت از این میراث طبیعی، مسئولیتی ملی است و مشارکت مردم میتواند نقش تعیین کنندهای در بقای این گونه در معرض خطر انقراض داشته باشد.
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