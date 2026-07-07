از وحدت صفوف تا خط روایتها؛ تشییع رهبر، نمایش شکست تحریف در میدان عمل

عباس نورزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تشییع پیکر شخصیت‌های بزرگ، به‌ویژه رهبران شهید، همواره فراتر از یک مراسم آیینی بوده و ابعاد دینی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای گسترده‌ای داشته است.

پژوهشگر مسائل اجتماعی در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در روایات اسلامی برای تشییع جنازه فضیلت و ثواب فراوانی بیان شده است. رسول خدا (ص) فرموده‌اند: «کسی که جنازه‌ای را تشییع کند، هر قدمی که برمی‌دارد تا زمانی که بازگردد، صدهزار هزار حسنه برای او نوشته می‌شود، صدهزار هزار گناه از او محو می‌گردد و صدهزار هزار درجه نزد خداوند به دست می‌آورد...». این پاداش‌های بزرگ نشان می‌دهد که تشییع جنازه تنها بدرقه یک پیکر نیست، بلکه ادای حق انسان، تسلای بازماندگان، تقویت هم‌بستگی اجتماعی، یادآوری ناپایداری دنیا و دعوت به آمادگی برای آخرت است.

تشییع امام شهید چه ویژگی‌هایی دارد؟

وی افزود:تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزون بر آثار معنوی، اعلام وفاداری به آرمان‌ها و ارزش‌هایی است که او برای تحقق آن‌ها مجاهدت کرده است. حضور مردم در چنین مراسمی نشان می‌دهد که پیوند آنان با رهبر، تنها یک رابطه سیاسی یا اداری نبوده، بلکه ریشه در باورها، عواطف و حافظه تاریخی جامعه دارد. این حضور، قدردانی از سال‌ها هدایت، ایثار و خدمت و نیز تأکیدی بر استمرار آن مسیر در آینده است.

حضور خانواده‌ها و نسل جوان در این مراسم چه اهمیتی دارد؟

نورزایی تصریح کرد: اگر خانواده‌ها همراه با کودکان و نوجوانان در این مراسم حضور یابند، نسل جدید یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر کشور را از نزدیک تجربه می‌کند. این تجربه می‌تواند در شکل‌گیری هویت، انتقال ارزش‌ها، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شناخت تاریخ معاصر نقش ماندگاری ایفا کند.

وی ابراز کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری با «جنگ روایت‌ها» مواجه هستیم؛ دورانی که گاه با عملیات رسانه‌ای، واقعیت‌ها وارونه بازنمایی می‌شوند و افکار عمومی با روایت‌های متضاد روبه‌رو می‌شود. در چنین فضایی، حضور گسترده مردم، خود یک واقعیت میدانی و رسانه‌ای خلق می‌کند که به‌سادگی قابل انکار یا تحریف نیست. هرچه جمعیت حاضر بیشتر باشد، قدرت روایت مبتنی بر واقعیت نیز افزایش می‌یابد و امکان تحریف آن کاهش پیدا می‌کند. چنین صحنه‌هایی اسنادی زنده برای تاریخ و رسانه هستند و پیام وحدت، همبستگی و وفاداری یک ملت را به مخاطبان داخلی و جهانی منتقل می‌کنند.

جمع‌بندی شما از کارکردهای چنین حضوری چیست؟

نورزایی گفت: این تشییع باشکوه، علاوه بر آثار معنوی، می‌تواند نمادی از انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و اقتدار فرهنگی یک ملت باشد. این مراسم فرصتی برای تلاوت قرآن، دعا، استغفار و اهدای ثواب به روح شهید است و در عین حال، نمایش همدلی و وحدت مردم محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: هنگامی که میلیون‌ها نفر در چنین صحنه‌ای حضور می‌یابند، افزون بر ادای احترام به مقام شهید، پیامی روشن از پایداری، همبستگی و تداوم آرمان‌های مورد باور خود را به جهان مخابره می‌کنند؛ پیامی که در میدان رسانه نیز به یک واقعیت عینی و ماندگار تبدیل می‌شود.