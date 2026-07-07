هر سخنی که موجب تفرقه شود در مسیر انقلاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی پولادی پیش از ظهر امروز سهشنبه در اجتماع بزرگ مردم اهواز که برای جاماندگان تشیبع آقای شهید ایران در حسینیه ثارالله برگزار شد اظهار کرد: جبهه حق و باطل همچنان ادامه دارد؛ مردم باید مراقب افرادی که برخلاف رهنمودهای امام و رهبر سخنانی تحت عنوان انقلاب و حزب الله مطرح میکنند، باشند.
نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با بیان اینکه هر سخنی که موجب تفرقه یا ناامیدی مردم شود، در مسیر انقلاب اسلامی نیست، گفت: فریاد زدن و شعار دادن نشانه حزب الهی بودن نیست بلکه حزب الهی بودن به معنای تبعیت از امام، نایب امام زمان(عج) و عمل به رهنمودهای ایشان است.
وی از برخی ادعاها در خصوص تصمیمات امام شهید انتقاد کرد و ادامه داد: ادعاهایی مبنی بر اینکه امام تحت فشار یا اجبار تصمیمی گرفتهاند، توهین به جایگاه ایشان است امروز کشور در فضای رقابتهای انتخاباتی نیست بلکه در میدان جنگ با دشمن قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به پیام های رهبر از آغاز جنگ تاکنون اشاره و تصریح کرد: مردم پیام ها را با دقت مطالعه کنند چرا که توصیههای روشنی به مسئولان، نیروهای مسلح و مردم ارائه شده است.
حجت الاسلام پولادی به عبور ملت ایران در طول دهههای گذشته از فتنهها و توطئههای متعدد دشمنان با سربلندی اشاره و تاکید مرد: صهیونیستها و جبهه استکبار هر فتنه و جنگی را آغاز کنند، ملت ایران آن را به یک «یومالله» تبدیل میکنند.
وی بیان کرد: در دوران رهبری امام شهید، ملت ایران از گردنههای بسیار سخت و صعبالعبور با عزت و سربلندی عبور کرد و جبهه استکبار همه تلاش خود را به کار گرفت تا مردم را ناامید و میان امت و امام فاصله ایجاد کند اما در تحقق این هدف ناکام ماند.
نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به دستاوردهای ایران در دهههای اخیر اشاره کرد و ادامه داد: ملت ایران از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پرچمی را که ریشه در بعثت پیامبر اسلام(ص) و واقعه غدیر دارد، بر دوش گرفته و این پرچم تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) بر زمین نخواهد ماند.
حجت الاسلام پولادی عنوان کرد: دشمنان در مقاطع مختلف با طراحی فتنههایی همچون حوادث کوی دانشگاه، فتنه سال ۱۳۸۸، ناآرامیهای بنزین، فتنه زن، زندگی، آزادی، شهادت حاج قاسم سلیمانی و جنگهای اخیر تلاش کردند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما مردم با صبر، بصیرت و حضور در میدان، همه این توطئهها را خنثی کردند.
به گفته وی، آغاز هر فتنه و جنگ از سوی صهیونیستها و دشمنان آغاز به فرصتی برای نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران تبدیل خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان تاکید کرد: نگاه جامعه باید معطوف به امام و رهبر زمان باشد؛ ایشان در دیماه ۱۴۰۴ تاکید فرمودند که فتنههای دشمن ادامه خواهد داشت اما خداوند مردم را برای شکست استکبار جهانی به میدان خواهد آورد و مردم کار را به پایان خواهند رساند.
حجت الاسلام پولادی با بیان اینکه مردم با ایستادگی و مقاومت با سربلندی در برابر دشمنان ایستادند، افزود: مردم ایران از برترین ملتهای تاریخ هستند و برای انجام رسالتی بزرگ برانگیخته شدند.
وی اظهار کرد: امام شهید به ملت ایران وعده دادهاند اگر بر مسیر مقاومت و استقامت پایدار بمانند به قله پیروزی خواهند رسید.
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