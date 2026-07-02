آغاز روند افزایش دما در خراسان رضوی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی در اظهارکرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده ضمن تداوم کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان از جمله مشهد مقدس در نواحی بادخیز و مستعد، گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک، کاهش میدان دید و کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین برای امروز و فردا افزایش ابر و در نواحی شمالی به ویژه ارتفاعات احتمال رگبار باران و رعدوبرق نیز وجود دارد.

وی گفت: امروز کاهش نسبی دما و ظهر فردا روند افزایش دما در سطح استان آغاز می‌شود.

حکمی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان خوشاب با ۱۲ درجه خنک‌ترین و مه‌ولات با ۳۸ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. نوسانات دمایی مشهد طی این مدت بین ۱۹ و ۳۲ درجه بوده است.