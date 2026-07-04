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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

دمای هوای خراسان رضوی ۷ درجه افزایش می‌یابد

دمای هوای خراسان رضوی ۷ درجه افزایش می‌یابد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: طی این هفته دمای هوای خراسان رضوی تا هفت درجه افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: روند افزایشی دما در این استان آغاز شده و به تناوب در روزهای آینده دمای هوای خراسان رضوی تا هفت درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از امشب تا روز دوشنبه هفته جاری به تناوب رشد ابرناکی و احتمال رگبار خفیف برای ارتفاعات به خصوص در مناطق شمال غرب استان خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از روز دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و غبار و احتمال بروز خسارت پدیده غالب جوی است.

آهنگرزاده ادامه داد: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس و بردسکن با دمای ۳۷ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۰ و ۳۳ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما در این کلانشهر به ۳۵ درجه می‌رسد.

وی افزود: همچنین در شبانه‌روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد از داورزن با سرعت ۶۵ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 6879405

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