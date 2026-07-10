وزش باد و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: وزش باد پدیده غالب در مناطق مختلف این استان پیش‌بینی شده است و در روزهای آینده همراه با انتقال گرد و خاک شدت می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طبق پیش‌بینی های انجام شده از عصر فردا (شنبه) وزش باد در مناطق بادخیز و شرقی خراسان رضوی توام با گرد و خاک و در مشهد و مناطق مرکزی با کاهش کیفیت هوا همراه است.

وی بیان کرد: بیشترین شدت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان خواف با سرعت ۶۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

آهنگرزاده ادامه داد: ماندگاری هوای گرم تا روزهای میانی هوای آینده در مناطق مختلف استان ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از عصر شنبه و روز یکشنبه هفته پیش رو افزایش ابر در نیمه شمالی خراسان رضوی پیش‌بینی شده است که احتمال بارشهای رگباری و پراکنده باران در این مناطق وجود دارد.

به گفته وی، قوچان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای ۴۳ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق مختلف خراسان رضوی در شبانه روز گذشته بوده‌اند.

آهنگرزاده خاطر نشان کرد: مشهد در این مدت دمای بین ۲۴ و ۳۸ درجه سلسیوس را داشته است.