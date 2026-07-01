زورآوند: هوای گرم تا پایان هفته در کرمانشاه ماندگار است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، هوای استان امروز (چهارشنبه) صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد، به‌ویژه در نیمه شمالی و نواحی شرقی، همراه با رشد ابر رخ خواهد داد.

وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه، به جز استقرار هوای گرم و احتمال نفوذ غبار رقیق به مناطق مرزی، پدیده جوی قابل توجه دیگری برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: میانگین دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت مختصر کاهش خواهد یافت و از شدت گرما تا حدودی کاسته می‌شود.

زورآوند ادامه داد: از روز دوشنبه بار دیگر روند افزایش تدریجی دما در اغلب نقاط استان آغاز می‌شود و انتظار می‌رود هوای گرم دوباره بر منطقه حاکم شود.

وی از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، خواست با توجه به احتمال نفوذ غبار رقیق و تداوم گرمای هوا، توصیه‌های هواشناسی را برای حفظ سلامت و مدیریت فعالیت‌های روزانه مدنظر قرار دهند.