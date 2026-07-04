وزش باد و احتمال غبار رقیق در مرزهای کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی نشان میدهد تا پایان هفته جاری، وضعیت جوی استان کرمانشاه عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود که شدت آن در اغلب نقاط استان ملایم است و شرایط خاصی از نظر ناپایداریهای جوی پیشبینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با این حال، از اواخر وقت امروز تا ظهر روز یکشنبه و همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، احتمال نفوذ غبار رقیق به مناطق مرزی استان وجود دارد که میتواند به طور موقت کیفیت هوا را در این نواحی کاهش دهد.
زورآوند درباره وضعیت دمای هوا نیز گفت: دمای استان امروز و فردا نسبت به روزهای گذشته اندکی کاهش مییابد، اما از روز دوشنبه روند افزایش نسبی دما آغاز خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از افزایش دما در روز دوشنبه، تا روز پنجشنبه تغییر محسوسی در دمای هوای استان پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.
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