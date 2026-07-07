اعلام طرح ویژه پلیس راه خراسان رضوی برای زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد سعیدی، ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: واحدهای پلیس راه استان در قالب ۲۸ پاسگاه پلیس راه و ۲۰۵ تیم گشت ثابت و سیار، در کنار سازمانهای امدادرسان، اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی، فرمانداریها و دهیاریهای روستاهای حاشیه مسیرهای اصلی در آمادهباش کامل قرار دارند.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: چهار محور اصلی استان شامل محور غرب از سمت داورزن، سبزوار و نیشابور؛ محور جنوب از سمت گناباد، بجستان و تربت حیدریه؛ محور شمال از سمت قوچان، چناران و گلبهار و همچنین محورهای داخلی از سمت شهرستانهای مرزی تایباد، خواف و کلات، معابری هستند که ترافیک استانهای همجوار و شهرستانهای داخل استان را به سمت مشهد مقدس هدایت میکنند.
وی افزود: در طول این مسیرها با استقرار مواکب بینراهی تمهیدات لازم اندیشیده شده تا هموطنانی که با وسایل نقلیه شخصی و مسافربری عمومی به این مراسم آمدهاند، با ایمنی به مقصد برسند. تا این لحظه هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای هیچ وسیله نقلیهای قائل نشدهایم و آمادگی کامل داریم با همکاری راهنمایی و رانندگی استان، بار ترافیکی این محورهای چهارگانه را به سمت مشهد هدایت کنیم.
سعیدی ادامه داد: چنانچه معابر مشهد در بازههای زمانی خاص گنجایش حجم بار ورودی را نداشته باشد، ناچارا جذب سفر از آزادراه کنارگذر شمالی به سمت معابر داخل شهر انجام خواهد شد. موج بازگشت زائرین و مسافرین به احتمال بسیار زیاد در دو موج جمعه عصر، جمعه صبح و پنجشنبه عصر خواهد بود.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: با یکطرفه کردن جاده قدیم مشهد-نیشابور، آزادراه شهید شوشتری سمت ملکآباد و بزرگراه مشهد-چناران، تخلیه بار ترافیکی مشهد بدون مشکل انجام خواهد شد. همچنین در روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم، جهت تأمین فضای پارکینگ برای وسایل نقلیه شخصی، محدودیتهای مقطعی برای ناوگان باربری غیرضروری اعمال خواهد شد تا ظرفیت شبکه معابر بیشتر در اختیار زائران قرار گیرد.
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