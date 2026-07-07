تشریح جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رووداو، احمد الفتلاوی سخنگوی رسمی استاندار نجف اشرف خبر داد که استان نجف از زمان اعلام زمان تشییع پیکر رهبر شهید ایران با نهادهای امنیتی و خدماتی و اجتماعی و هیئت موکب‌های حسینی تا اعلام آمادگی کامل در سه روز قبل، نشست‌های مستمری را برگزار کرده است.

الفتلاوی بیان کرد که تشییع رسمی ساعت ۲۱:۰۰ امشب در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف با حضور مقامات ارشد عراق و شماری از هیئت‌های خارجی برگزار می‌شود و تشییع مردمی از ساعت ۶:۰۰ صبح فردا آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد افرادی که در مراسم تشییع حضور خواهند یافت گفت: طبق آمار قطعا از یک میلیون نفر عبور خواهد کرد و ممکن است خیلی بیشتر از این عدد باشد.

الفتلاوی گفت: هیئت‌های رسمی و مردمی از روز گذشته وارد نجف شدند و پیش‌بینی می‌شود که از استان‌های مختلف عراق و دیگر کشورها در مراسم حضور یابند.

سخنگوی استاندار نجف اشرف گفت که تیم‌های دفاع مدنی مشترک طرح ویژه مسیر انتقال پیکر رهبر شهید ایران از فرودگاه نجف تا آستان مقدس علوی، سپس کربلای معلی، پیش از انتقال پیکر به مشهد ایران را تکمیل کردند.

الفتلاوی تاکید کرد: دیگر نهادهای امنیتی که به همراه نیروهای اضافی که از بغداد و سایر استان‌ها رسیدند، در اجرای طرح امنیتی مشارکت خواهند داشت. این استان تجربه‌های زیادی در مدیریت زیارت‌های میلیونی دارد و تمامی تمهیدات لازم برای موفقیت‌آمیز بودن و برگزاری باشکوه مراسم تشییع اندیشیده شده است.