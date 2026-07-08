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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹

تداوم بارش ها در آذربایجان غربی؛ وقوع سیلاب در راه است 

تداوم بارش ها در آذربایجان غربی؛ وقوع سیلاب در راه است 

ارومیه - مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به ورود امواج ناپایدار جوی نسبت به بارش‌های رگباری، آبگرفتگی معابر و احتمال وقوع سیلاب در نیمه شمالی استان طی اواخر هفته جاری هشدار داد.

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با عبور امواجی کم‌دامنه از تراز میانی جو، تا اواخر هفته جاری و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای موقتی باران و رعدوبرق در برخی مناطق نیمه شمالی استان هستیم.

وی با بیان اینکه شدت این بارش‌ها در عصر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیشتر است، اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد صادر شده، در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین بارش تگرگ در مناطق مستعد شمالی استان وجود دارد که لازم است شهروندان و عشایر از تردد در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: از روز پنجشنبه با استقرار الگوهای تابستانی بر منطقه، جوی پایدار در استان حاکم خواهد شد و بر همین اساس، روند افزایشی دما را تا اواسط هفته آینده شاهد خواهیم بود.

قربان پور با اشاره به اینکه افزایش سه تا پنج درجه‌ای دمای هوای استان از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، افزود: در شبانه‌روز گذشته دمای شهرستان ارومیه بین ۱۷ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

کد مطلب 6882920

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